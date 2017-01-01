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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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"Karşılaştırmalı analiz: Mardin"

16 Nisan 2017 Pazar, 20:06

MARDİN (AA) - Mardin'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 30 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 40,96 oy aldı.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 454 bin 263 seçmenin bin 560 sandıkta oy kullandığı Mardin'de oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 82,12 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 149 bin 526 "evet", 215 bin 560 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 30, "hayır" cephesinin ise yüzde 70 oy aldığı Mardin'de halk oylaması sonuçlarına göre evet cephesi yüzde 40,96, hayır cephesi ise yüzde 59,04 oy aldı.

- Mardin seçim sonuçları

Evet Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 86
Oy oranı: Yüzde 30


16 Nisan 2017
Katılım : Yüzde 82,12
Oy oranı: Yüzde 40,96


Hayır Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 86
Oy oranı: Yüzde 70

16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 82,12
Oy oranı: Yüzde 59,04

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