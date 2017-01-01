"Karşılaştırmalı analiz: Mardin"

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MARDİN (AA) - Mardin'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 30 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 40,96 oy aldı.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 454 bin 263 seçmenin bin 560 sandıkta oy kullandığı Mardin'de oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 82,12 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 149 bin 526 "evet", 215 bin 560 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 30, "hayır" cephesinin ise yüzde 70 oy aldığı Mardin'de halk oylaması sonuçlarına göre evet cephesi yüzde 40,96, hayır cephesi ise yüzde 59,04 oy aldı.



- Mardin seçim sonuçları



Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 86

Oy oranı: Yüzde 30





16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 82,12

Oy oranı: Yüzde 40,96





Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 86

Oy oranı: Yüzde 70



16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 82,12

Oy oranı: Yüzde 59,04

