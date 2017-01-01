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Karşılaştırmalı analiz: Adıyaman

16 Nisan 2017 Pazar, 20:08

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 72,99 oy alan "Evet" cephesi, halk oylamasında da yüzde 69,85 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu. Hayır cephesi ise 30,15'te kaldı.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Adıyaman'da sandık başına giden seçmenlerden yüzde 69,85'i "evet", yüzde 30,15'i ise tercihini "hayır"dan yana kullandı.

Yüzde 85,21'lik katılımın olduğu 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde ise seçmenlerin yüzde 72,99 "evet" cephesini oluşturan AK Parti, MHP ve BBP'ye oy verirken yüzde 27,01'i ise CHP, HDP, Saadet Partisi'nin yer aldığı "hayır" cephesi lehine oy kullanmıştı.

Katılımın bir önceki seçime göre arttığı halk oylamasında "evet" cephesi seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

- Adıyaman'da seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 85,21

Oy oranı: Yüzde 72,99


16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 85,55

Oy oranı: Yüzde 69,85


Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 85,21

Oy oranı: Yüzde 27,01


16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 85,55

Oy oranı: Yüzde 30,15





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