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Karşılaştırmalı analiz: Tokat

16 Nisan 2017 Pazar, 20:08

TOKAT (AA) - Tokat'ta 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 75,1 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında da yüzde 63,25 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 363 bin 883 seçmenin bin 581 sandıkta oy kullandığı Tokat'ta oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 87 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 226 bin 577 "evet", 131 bin 639'da "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 75,1, "hayır" cephesinin ise yüzde 24,9 oy aldığı Tokat'ta halk oylaması sonuçlarına göre evet cephesi yüzde 63,25, hayır cephesi ise yüzde 36,75 oy aldı.


-Tokat'ta seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 87,76

Oy oranı: Yüzde 75,1


16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 87

Oy oranı: Yüzde 63,25


Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 87,76

Oy oranı: Yüzde 24,9


16 Nisan 2015

Katılım: Yüzde 87

Oy oranı​: Yüzde 36,75


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