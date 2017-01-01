Karşılaştırmalı analiz: Samsun

SAMSUN (AA) - Samsun'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 76,4 oy alan "Evet cephesi", halk oylamasında da yüzde 63,56 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.
Anayasa değişikliği halk oylaması için 810 bin 294 seçmenin 3 bin 6 sandıkta oy kullandığı Samsun'da, oy sayma işlemleri tamamlandı.
Katılımın yüzde 86 olduğu ilde, resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 507 bin 59 "Evet", 290 717 "Hayır" oyu çıktı.
1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet cephesi"nin yüzde 76,4, "Hayır cephesi"nin ise yüzde 23,6 oy aldığı Samsun'da, halk oylaması sonuçlarına göre "Evet Cephesi" yüzde 63,56, "Hayır Cephesi" ise yüzde 36,44 oy aldı.
-Samsun'da seçim sonuçları şöyle
"Evet cephesi"
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 86,5
Oy oranı: Yüzde 76,4
16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 86
Oy oranı: Yüzde 63,56
"Hayır cephesi"
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 86,5
Oy oranı: Yüzde 23,6
16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 86
Oy oranı: Yüzde 36,44