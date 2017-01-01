Karşılaştırmalı analiz: Konya

KONYA (AA) - Konya'da, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 85,6 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında da yüzde 72,91 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.
Anayasa değişikliği halk oylaması için 1 milyon 475 bin 597 seçmenin 4 bin 287 sandıkta oy kullandığı Konya'da, oy sayım işlemleri tamamlandı.
Katılımın yüzde 88 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 72,91 "evet", yüzde 27,09 "hayır" oyu çıktı.
1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 85,6, "hayır" cephesinin ise yüzde 12,8 oy aldığı Konya'da, halk oylaması sonuçlarına göre, evet cephesi yüzde 72,91, hayır cephesi ise yüzde 27,09 oy aldı.
- Konya'da seçim sonuçları
Evet Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 88,82
Oy oranı: Yüzde 85,6
16 Nisan 2017
Katılım : Yüzde 88
Oy oranı: Yüzde 72,91
Hayır Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 88,82
Oy oranı: Yüzde 12,8
16 Nisan 2015
Katılım: Yüzde 88
Oy oranı: Yüzde 27,09