16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karşılaştırmalı analiz: Konya

16 Nisan 2017 Pazar, 20:13

KONYA (AA) - Konya'da, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 85,6 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında da yüzde 72,91 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 1 milyon 475 bin 597 seçmenin 4 bin 287 sandıkta oy kullandığı Konya'da, oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 88 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 72,91 "evet", yüzde 27,09 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 85,6, "hayır" cephesinin ise yüzde 12,8 oy aldığı Konya'da, halk oylaması sonuçlarına göre, evet cephesi yüzde 72,91, hayır cephesi ise yüzde 27,09 oy aldı.

- Konya'da seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 88,82

Oy oranı: Yüzde 85,6


16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 88

Oy oranı: Yüzde 72,91

Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 88,82

Oy oranı: Yüzde 12,8

16 Nisan 2015

Katılım: Yüzde 88

Oy oranı​: Yüzde 27,09

İLGİLİ HABERLER
Konya'da oy sandıkları açılıyor
YEREL

KONYA'DA OY SANDIKLARI AÇILIYOR
Başkan Özaltun, oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN ÖZALTUN, OYUNU KULLANDI
AK Parti Konya milletvekilleri halk oylamasında oylarını kullandı
YEREL

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLLERİ HALK OYLAMASINDA OYLARINI KULLANDI
Torosların bastonlu ninelerinden demokrasi dersi
YEREL

TOROSLARIN BASTONLU NİNELERİNDEN DEMOKRASİ DERSİ

Kulu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL

KULU'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 YARALI
Başkan Altay, oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN ALTAY, OYUNU KULLANDI
AK Parti Konya İl Başkanı Arat, oyunu kullandı
YEREL

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANI ARAT, OYUNU KULLANDI
MHP İl Başkanı Murat Çiçek oyunu kullandı
YEREL

MHP İL BAŞKANI MURAT ÇİÇEK OYUNU KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu, oyunu kullandı
YEREL

ESKİ BAŞBAKAN VE AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ DAVUTOĞLU, OYUNU KULLANDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, oyunu kullandı
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SORGUN, OYUNU KULLANDI
Başkan Özgüven oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN OYUNU KULLANDI
Başkan Toru, oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN TORU, OYUNU KULLANDI
Başkan Tutal, oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN TUTAL, OYUNU KULLANDI
Sırtına iskele demirleri düşen Suriyeli şahıs hastanelik oldu
YEREL

SIRTINA İSKELE DEMİRLERİ DÜŞEN SURİYELİ ŞAHIS HASTANELİK OLDU
Başkan Akyürek, oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK, OYUNU KULLANDI
Başkan Özgüven: &quot;Biz, muhtarlarımızla el ele daha çok hizmet için 'Evet' diyeceğiz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "BİZ, MUHTARLARIMIZLA EL ELE DAHA ÇOK HİZMET İÇİN 'EVET' DİYECEĞİZ"
Anaokulu öğrencilerinden Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
Hırsızlık için kız çocuğunu kullandılar
YEREL

HIRSIZLIK İÇİN KIZ ÇOCUĞUNU KULLANDILAR

Uzay bilimlerini tercih edeceklerin önü açık
YEREL

UZAY BİLİMLERİNİ TERCİH EDECEKLERİN ÖNÜ AÇIK
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonuçları Haberturk.com farkıyla izlenir!
SEÇİM HABERLERİ

TÜRKİYE TERCİHİNİ YAPTI! 48 İLDE 'EVET', 33 İLDE 'HAYIR' ÖNDE...

 1
  • 2 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 3 "Patron benim"
  • 4 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!