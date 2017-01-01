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Karşılaştırmalı analiz: Sinop

16 Nisan 2017 Pazar, 20:20

SİNOP (AA) - Sinop'ta, 1 Kasım 2015 seçiminde yüzde 65,8 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 57,89 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 129 bin 863 seçmenin 744 sandıkta oy kullandığı Sinop'ta oy işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 84 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 73 bin 451 "evet, 53 bin 419 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet Cephesi"nin yüzde 65,8, "Hayır Cephesi"nin ise yüzde 34,2 oy aldığı Sinop'ta halk oylaması sonuçlarına göre "Evet Cephesi" yüzde 57,89, hayır cephesi ise yüzde 42,11 oy aldı.


Sinop'ta seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 84,36

Oy oranı: Yüzde 65,8


16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 84

Oy oranı: Yüzde 57,89


Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 84,36

Oy oranı: Yüzde 34,2


16 Nisan 2015

Katılım: Yüzde Yüzde 84

Oy oranı​: Yüzde 42,11


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