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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Karşılaştırmalı analiz: Manisa

16 Nisan 2017 Pazar, 20:24

MANİSA (AA) - Manisa'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 36,1 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 54,32 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 1 milyon 31 bin 668 seçmenin 3 bin 156 sandıkta oy kullandığı Manisa'da oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 90,49 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 496 bin 520 "hayır", 417 bin 306 "evet" oyu çıktı.

Bu sonuçlara göre 1 Kasım 2015'de yüzde 36,1 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında yüzde 54,32'ye ulaştı.

1 Kasım 2015'de yüzde 61,4 olan "Evet Cephesi" oyları ise halk oylamasında yüzde 45,68 olarak gerçekleşti.

- Manisa'da seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 90,2

Oy oranı: Yüzde 61,4

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 90,49

Oy oranı: Yüzde 45,68


Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 90,2

Oy oranı: Yüzde 36,1

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 90,48

Oy oranı: Yüzde 54,32

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