Karşılaştırmalı analiz: Muğla

MUĞLA (AA) - Muğla'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 54,3 oy alan "Hayır Cephesi", resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasında da yüzde 69,14 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.
Muğla'da halk oylamasında açılan sandık oranı yüzde 100'e ulaştı. Kentte katılım oranı ise yüzde 88 oldu.
Muğla'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 54,3 oy alan "Hayır Cephesi", resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasında yüzde 69,14 oy aldı.
Halk oylamasında "Evet cephesi"nin oyu ise yüzde 30,86'da kaldı.
- Muğla seçim sonuçları
Evet Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 86,89
Oy oranı: Yüzde 45,7
16 Nisan 2017
Katılım : Yüzde 88
Oy oranı: Yüzde 30,86
Hayır Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 86,89
Oy oranı: Yüzde 54,3
16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 88
Oy oranı: Yüzde 69,14