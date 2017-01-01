16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Düzce'de kayıp gencin cesedi bulundu

16 Nisan 2017 Pazar, 20:27

DÜZCE (AA) - Düzce'de, bir hafta önce kayıp başvurusu yapılan gencin cesedi, Melen Çayı'nda bulundu.

Alınan bilgiye göre, balık tutmak için Melen Çayı'na giden İskender Yaman, suda erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu emniyete bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cesede ulaşamayınca Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu sudan çıkarılan cesedin, 9 Nisan'da emniyete kayıp başvurusu yapılan İsmail Kurt'a (26) ait olduğu belirlendi.

Gencin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER
Karşılaştırmalı analiz: Düzce
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: DÜZCE
Bakan Özlü'nün oy kullandığı sandıktan 315 &quot;Evet&quot; oyu çıktı
YEREL

BAKAN ÖZLÜ'NÜN OY KULLANDIĞI SANDIKTAN 315 "EVET" OYU ÇIKTI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Önce sandığa sonra düğüne gittiler
YEREL

ÖNCE SANDIĞA SONRA DÜĞÜNE GİTTİLER
Başkan Yemenici, oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ, OYUNU KULLANDI
Düzce'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
YEREL

DÜZCE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 7 YARALI
Vali Dağlı oyunu kullandı
YEREL

VALİ DAĞLI OYUNU KULLANDI
Bakan Özlü, oyunu Düzce'de kullandı
YEREL

BAKAN ÖZLÜ, OYUNU DÜZCE'DE KULLANDI
&quot;Türkiye için Evet&quot; yürüyüşü
YEREL

"TÜRKİYE İÇİN EVET" YÜRÜYÜŞÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Düzce'de
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ DÜZCE'DE
Yığılca'da orman ürünleri depoları denetlendi
YEREL

YIĞILCA'DA ORMAN ÜRÜNLERİ DEPOLARI DENETLENDİ
Hükümlüler cami temizledi
YEREL

HÜKÜMLÜLER CAMİ TEMİZLEDİ
Düzceli çiftçilere süt hijyeni eğitimi verildi
YEREL

DÜZCELİ ÇİFTÇİLERE SÜT HİJYENİ EĞİTİMİ VERİLDİ
Küpesiz hayvanların küpelenmesi için yeni bir şans
YEREL

KÜPESİZ HAYVANLARIN KÜPELENMESİ İÇİN YENİ BİR ŞANS
Akçakoca Zakkumlarla süsleniyor
YEREL

AKÇAKOCA ZAKKUMLARLA SÜSLENİYOR
Akçakoca Sanayi çarşısı temizlendi
YEREL

AKÇAKOCA SANAYİ ÇARŞISI TEMİZLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonuçları Haberturk.com farkıyla izlenir!
SEÇİM HABERLERİ

TÜRKİYE TERCİHİNİ YAPTI! 48 İLDE 'EVET', 33 İLDE 'HAYIR' ÖNDE...

 1
  • 2 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 3 "Patron benim"
  • 4 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!