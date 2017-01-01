16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karşılaştırmalı analiz: Kırklareli

16 Nisan 2017 Pazar, 20:28

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 59,64 oy alan ''hayır cephesi'', halk oylamasında da yüzde 71,38 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 243 bin 13 seçmenin oy kullandığı Kırklareli'de sayım işlemleri tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, geçerli 239 bin 156 oydan 170 bin 688'i "hayır", 68 bin 468'i "evet" çıktı.


- Kırklareli'nde seçim sonuçları

- Evet cephesi

1 Kasım 2015

Katılım:88,81

Oy oranı:40,35


16 Nisan 2017

Katılım: 90

Oy oranı: 28,62


-Hayır cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: 88,81

Oy oranı:59,64


16 Nisan 2017

Katılım: 90

Oy oranı: 71,38



İLGİLİ HABERLER
Eski HDP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Kuzuk gözaltına alındı
YEREL

ESKİ HDP KIRKLARELİ İL BAŞKAN YARDIMCISI KUZUK GÖZALTINA ALINDI
Gelinlik ve damatlıkla sandığa gittiler
YEREL

GELİNLİK VE DAMATLIKLA SANDIĞA GİTTİLER
Lüleburgaz ilçe Seçim Kurulu Müdürü görevden uzaklaştırıldı
YEREL

LÜLEBURGAZ İLÇE SEÇİM KURULU MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Gelin-damat sandıkta farklı tercihlerde bulundu
YEREL

GELİN-DAMAT SANDIKTA FARKLI TERCİHLERDE BULUNDU
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Lüleburgaz'da kulübe yangını
YEREL

LÜLEBURGAZ'DA KULÜBE YANGINI
Hastalara oy kullanma hizmeti
YEREL

HASTALARA OY KULLANMA HİZMETİ
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Kırklareli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KIRKLARELİ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Kırklareli'nde, tarlada askeri mühimmat bulundu
YEREL

KIRKLARELİ'NDE, TARLADA ASKERİ MÜHİMMAT BULUNDU
Kırklareli'nde trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

KIRKLARELİ'NDE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Pınarhisar Kaymakamı Eren okul müdürleriyle bir araya geldi
YEREL

PINARHİSAR KAYMAKAMI EREN OKUL MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonuçları Haberturk.com farkıyla izlenir!
SEÇİM HABERLERİ

TÜRKİYE TERCİHİNİ YAPTI! 48 İLDE 'EVET', 33 İLDE 'HAYIR' ÖNDE...

 1
  • 2 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 3 "Patron benim"
  • 4 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!