Karşılaştırmalı analiz: Kırklareli

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 59,64 oy alan ''hayır cephesi'', halk oylamasında da yüzde 71,38 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 243 bin 13 seçmenin oy kullandığı Kırklareli'de sayım işlemleri tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, geçerli 239 bin 156 oydan 170 bin 688'i "hayır", 68 bin 468'i "evet" çıktı.





- Kırklareli'nde seçim sonuçları

- Evet cephesi

1 Kasım 2015

Katılım:88,81

Oy oranı:40,35





16 Nisan 2017

Katılım: 90

Oy oranı: 28,62







-Hayır cephesi

1 Kasım 2015



Katılım: 88,81

Oy oranı:59,64







16 Nisan 2017



Katılım: 90

Oy oranı: 71,38







