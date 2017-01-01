Karşılaştırmalı analiz: Hatay

HATAY (AA) - Hatay'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 44 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında da resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 54,22 oy aldı.
Hatay'da katılımın yüzde 86,96 olduğu 1 Kasım seçimlerinde yüzde 44 oy alan "Hayır Cephesi", anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 54,22 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.
1 Kasım seçimlerinde yüzde 56 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP) ise anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 45,78 oyda kaldı.
- Hatay'da resmi olmayan seçim sonuçları:
Hayır Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 86,96
Oy oranı: Yüzde 44
16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 87
Oy oranı: Yüzde 54,22
Evet Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 86,96
Oy oranı: Yüzde 56
16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 87
Oy oranı: Yüzde 45,78