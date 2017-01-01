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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Karşılaştırmalı analiz: Hatay

16 Nisan 2017 Pazar, 20:33

HATAY (AA) - Hatay'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 44 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında da resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 54,22 oy aldı.

Hatay'da katılımın yüzde 86,96 olduğu 1 Kasım seçimlerinde yüzde 44 oy alan "Hayır Cephesi", anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 54,22 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

1 Kasım seçimlerinde yüzde 56 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP) ise anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 45,78 oyda kaldı.

- Hatay'da resmi olmayan seçim sonuçları:

Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 86,96

Oy oranı: Yüzde 44


16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 87

Oy oranı: Yüzde 54,22


Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 86,96

Oy oranı: Yüzde 56


16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 87

Oy oranı: Yüzde 45,78

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