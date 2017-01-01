Karşılaştırmalı analiz: Kırıkkale

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 83,97 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında da yüzde 62,42 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 168 bin 316 seçmenin, 667 sandıkta oy kullandığı Kırşehir'de oy sayma işlemleri tamamlandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, katılımın yüzde 85,14 olduğu ilde, halk oylamasında yüzde 62,42 "evet", yüzde 37,58 "hayır" oyu çıktı.

Kırıkkale'de, katılımın yüzde 86,19 olduğu 1 Kasım 2015'teki seçimde "Evet Cephesi" yüzde 83,97, "Hayır Cephesi" yüzde 15,01 oy almıştı.

- Kırıkkale'de seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 86,19

Oy oranı: Yüzde 83,97

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 85,14

Oy oranı: Yüzde 62,42





Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 86,19

Oy oranı: Yüzde 15,01

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 85,14

Oy oranı: Yüzde 37,58