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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Karşılaştırmalı analiz: Kastamonu

16 Nisan 2017 Pazar, 20:41

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 79,62 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP) halk oylamasında da yüzde 64,83 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 232 bin 521 seçmenin bin 582 sandıkta oy kullandığı Kastamonu'da oy sayım işlemleri tamamlandı. Kentte seçimlere katılım oranı yüzde 83 oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, "Evet Cephesi"nin yüzde 64,83 oy aldığı halk oylamasında, "Hayır Cephesi"nin (CHP, HDP, Saadet Partisi) oy oranı ise yüzde 35,17'de kaldı.

Kentte 1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 79,62, "Hayır Cephesi" ise yüzde 20,38 oy almıştı.


- Kastamonu'da seçim sonuçları


Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 84,56

Oy oranı: Yüzde 79,62


16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 83

Oy oranı: Yüzde 64,83


Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 84,56

Oy oranı: Yüzde 20,38


16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 83

Oy oranı​: Yüzde 35,17

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