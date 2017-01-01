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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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"Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler muvaffak olamadılar"

16 Nisan 2017 Pazar, 20:43
"Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler muvaffak olamadılar"

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, halk oylamasına ilişkin, "Şükürler olsun, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler muvaffak olamadılar. Bu halk oylaması Anayasa'da yapılacak değişikliklerin, 18 maddenin değişikliğinin 'evet'le sonuçlanması şeklinde tecelli etti. Bütün milletimize şükranlarımızı takdim ediyoruz." dedi.

Akdağ, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve partililerle il başkanlığında halk oylamasına ilişkin seçim sonuçlarını takip etti.

Seçim sonuçlarını büyük bir mutluluk içinde izlediklerini anlatan Akdağ, şöyle devam etti:

"Yoğun bir kampanya dönemi geçirdik. İl başkanlığımız, seçim koordinasyon merkezimiz, ilçelerden, ilden, belediyelerden her kademeden arkadaşımız çok yoğun bir çalışma temposu gösterdik. Erzurum'da bu çalışmaları yapan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel bir birliktelik, mükemmel bir organizasyon içinde çalıştılar. Şükürler olsun bugün Erzurum olarak büyükşehirlerde 'evet' oylarında ipi birinci olarak göğüsledik."

Akdağ, kesin olmayan sonuçlara göre Erzurum'un 74,50 "evet" oyu verdiğini ifade ederek, Erzurumluların meselenin farkına vardığını söyledi.

- "Milletin ve memleketin önü açıldı"

Erzurumluların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok güzel şekilde karşılayarak tercihini gösterdiğini dile getiren Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şükürler olsun Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler muvaffak olamadılar. Bu halk oylaması Anayasa'da yapılacak değişikliklerin, 18 maddenin değişikliğinin 'evet'le sonuçlanması şeklinde tecelli etti. Bütün milletimize şükranlarımızı takdim ediyoruz. 'Evet' oyu veren, 'hayır' oyu veren bütün kardeşlerimize inşallah bu sonuç güzel bir netice olarak yansıyacak. Milletin ve memleketin önü açıldı. Yakında bunu ekonomide, uluslararası ilişkilerimizde inşallah yaşamış olacağız. Ben meselenin geneli üzerinde çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Mutlaka bugün uygun bir zamanda Sayın Başbakanımız, belki Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacaklardır."

- "Türkiye kazanmıştır"

Halk oylamasında halkın kazandığını dile getiren Akdağ, "Bir memleket meselesinde, Türkiye'nin o değişmez dört önemli hususunda birlikte olan, yani vatan, millet, bayrak ve devlet hususunda birlikte olan bütün milletin evlatları bugün kazanmıştır. Türkiye kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kazanmıştır. Rabbim hayırlı etsin."

Akdağ, "evet" oylarında Türkiye genelinde büyükşehirler arasında birinci olan Erzurum'da çalışmaların devam edeceğini belirterek, yarından itibaren hükümet olarak Türkiye genelinde çalışmalara hız vereceklerini söyledi.

Yarın Bakanlar Kurulu toplantısının yapılabileceğini dile getiren Akdağ, "Memleket için hayırlı olsun. Rabbim bu sonuçları kardeşliğimize vesile kılsın, güzel Türkiye Cumhuriyetimizin güçlenmesine vesile kılsın." ifadelerini kullandı.

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