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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Karşılaştırmalı analiz: Kilis

16 Nisan 2017 Pazar, 20:45

KİLİS (AA) - Kilis'te resmi olmayan sonuçlara göre, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 84,47 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında da yüzde 64,13 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimlerde "Hayır" cephesinin oy oranı yüzde 35,87'de kaldı.

Katılımın 86,34 olduğu halk oylamasında "Evet" cephesi, yüzde 64,13 oy alırken, "Hayır" cephesi ise yüzde 35,87'de kaldı.

Katılımın yüzde 86,13 olduğu 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde, "Evet" cephesi yüzde 84,47, "Hayır" cephesi ise 15,53'te kalmıştı.

- Kilis'te seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 86,13

Oy oranı: Yüzde 84,47

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 86,34

Oy oranı: Yüzde 64,13

Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 86,13

Oy oranı: Yüzde 15,53

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 86,34

Oy oranı: Yüzde 35,87

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