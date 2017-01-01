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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Başbakan Yardımcısı Şimşek:

16 Nisan 2017 Pazar, 20:47
Başbakan Yardımcısı Şimşek:

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, halk oylamasında Gaziantep'in her zaman olduğu gibi büyük bir başarı hikayesi yazdığını ve Türkiye'nin önünü açtığını söyledi.

Şimşek, AK Parti İl Başkanlığında halka hitaben yaptığı konuşmada, oy sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, Gaziantep'te çıkan sonuç nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti.

Sonuçlarla ilgili genel değerlendirmeyi Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağını hatırlatan Şimşek, "Gaziantep, her zaman olduğu gibi büyük bir başarı hikayesi yazmış, Türkiye'nin önünü açmıştır. Allah hepinizden razı olsun. Gaziantep'e helal olsun." dedi.

Alınan sonuçta başta emeği geçen partililere teşekkür eden Şimşek, dün olduğu gibi yarın da millete hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.


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