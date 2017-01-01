Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artık gerçek anlamda yeni Türkiye vardır. Yeni Türkiye'de istikrar, güven olacak, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacak." dedi.

Ellerinde bayraklarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarıyla AK Parti İl Başkanlığı önünde gelen vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan", "Türkiye" diye sloganlar attı.

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Hüseyin Samani, Antalya Büyükşehir Başkanı Menderes Türel, ellerinde bayraklarla platformdan halkı selamladı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklama yapacağını ve bu yüzden detaylara girmeyeceğini söyledi.

"Artık gerçek anlamda yeni Türkiye vardır. Yeni Türkiye'de istikrar, güven olacak, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacak." diyen Çavuşoğlu, dava arkadaşlarına, teşkilatlara, sandık başında bekleyen gönüllülere ve bu dava için bugüne kadar gönül vermiş, çalışmış herkese teşekkür etti.

Antalya'da ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sizlerle gece gündüz çalıştık. Gitmedik yer bırakmadık, girilmedik ev, varılmadık iş yeri bırakmadık. Bu bakımdan da vicdanen rahatız. Türkiye'de 'evet'in çıkması için elimizden gelen katkıyı sağladık. Her seçimde olduğu gibi fedakarca, hiçbir menfaat gütmeden, kutlu yolculuk için, Türkiye Cumhuriyeti için, vatan, millet için, bayrağı için, devleti için çalışan tüm dava arkadaşlarıma gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle beraber çalışmak, omuz omuza çalışmak, sizlerle bu kutlu yolculukta yürümek bizim için onurdur, şereftir."

- "Kazanan Türkiye oldu"

Milletvekili Mustafa Köse de tarihi bir anı yaşadıklarını belirterek, verdikleri oylarla yaptıkları çalışmalarla toplantı ve mitinglerle tarihe şahitlik ettiklerini söyledi.

Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, bu referandumda yedi düvelle savaştıklarını, o yüzden aldıkları sonucun "helal" olduğunu ifade etti.

Milletvekili Samani, sonuçların Türkiye için hayırlı olduğunu vurgulayarak, bundan sonraki süreçte sürekli istikrar, büyüme ve kalkınma olacağını anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel ise yeni bir sayfa açıldığını ve buna şahitlik ettiklerini belirterek, Türkiye'de "hayır" diyenlerin de bu sonuçtan kazançlı çıkacağını vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Sümer, kazananın Türkiye olduğunu, zorlu bir süreç yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi yapıldı, müzikler eşliğinde vatandaşlar eğlendi.











