Karşılaştırmalı analiz: Adana

ADANA (AA) - Adana'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 43,19 oy alan "Hayır Cephesi", anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 57,92 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.
Adana'da katılımın yüzde 85,74 olduğu 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 43,19 oy alan "Hayır Cephesi" (CHP, HDP, Saadet Partisi), katılımın yüzde 86 olduğu anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 57,92 oy aldı.
1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 56,81 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP) ise yüzde 42,08 oyda kaldı.
- Adana'da seçim sonuçları
Hayır Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 85,74
Oy oranı: Yüzde 43,19
16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 86
Oy oranı: Yüzde 57,92
Evet Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 85,74
Oy oranı: Yüzde 56,81
16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 86
Oy oranı: Yüzde 42,08