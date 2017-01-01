Karşılaştırmalı analiz: Adana

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ADANA (AA) - Adana'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 43,19 oy alan "Hayır Cephesi", anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 57,92 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Adana'da katılımın yüzde 85,74 olduğu 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 43,19 oy alan "Hayır Cephesi" (CHP, HDP, Saadet Partisi), katılımın yüzde 86 olduğu anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 57,92 oy aldı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 56,81 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP) ise yüzde 42,08 oyda kaldı.

- Adana'da seçim sonuçları

Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 85,74

Oy oranı: Yüzde 43,19





16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 86

Oy oranı​: Yüzde 57,92





Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 85,74

Oy oranı: Yüzde 56,81

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 86

Oy oranı: Yüzde 42,08