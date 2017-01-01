Karşılaştırmalı analiz: Şanlıurfa

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 67,71 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 70,85 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.
Anayasa değişikliği halk oylaması için 1 milyon 29 bin 644 seçmenin 3 bin 344 sandıkta oy kullandığı Şanlıurfa'da, seçime katılım oranı yüzde 83,65 oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında "Evet Cephesi" yüzde 70,85, "Hayır Cephesi" ise yüzde 29,15 oy aldı.
Kentte 1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 67,71, "Hayır Cephesi" ise yüzde 32,29 oy almıştı.
- Şanlıurfa'da seçim sonuçları
Evet Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 83,77
Oy oranı: Yüzde 67,71
16 Nisan 2017
Katılım : Yüzde 83,65
Oy oranı: Yüzde 70,85
Hayır Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 83,77
Oy oranı: Yüzde 32,29
16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 83,65
Oy oranı: Yüzde 29,15