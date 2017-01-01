Karşılaştırmalı analiz: Şanlıurfa

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 67,71 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 70,85 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 1 milyon 29 bin 644 seçmenin 3 bin 344 sandıkta oy kullandığı Şanlıurfa'da, seçime katılım oranı yüzde 83,65 oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında "Evet Cephesi" yüzde 70,85, "Hayır Cephesi" ise yüzde 29,15 oy aldı.

Kentte 1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 67,71, "Hayır Cephesi" ise yüzde 32,29 oy almıştı.







- Şanlıurfa'da seçim sonuçları





Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 83,77

Oy oranı: Yüzde 67,71





16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 83,65

Oy oranı: Yüzde 70,85





Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 83,77

Oy oranı: Yüzde 32,29





16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 83,65

Oy oranı: Yüzde 29,15







































