16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Ekonomi Bakanı Zeybekci: "(Anayasa değişikliği halk oylaması) Bundan sonra Türkiye'de bir daha bu ...

16 Nisan 2017 Pazar, 21:11
Ekonomi Bakanı Zeybekci: "(Anayasa değişikliği halk oylaması) Bundan sonra Türkiye'de bir daha bu ülkeye her türlü tuzağın kurulmasına aracı olan, onun en önemli enstrümanı olan koalisyon hastalığı artık Türk siyasetinden Allah'ın izni ile silinmiştir ve milletimizin ferasetiyle ve dirayetiyle silinmiştir."
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