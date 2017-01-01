Karşılaştırmalı analiz: Kütahya

KÜTAHYA (AA) - Kütahya 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 84 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında ise resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 70,29 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.
Kentte, 1 Kasım seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 84, "Hayır Cephesi" yüzde 16 oy almıştı.
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ise resmi olmayan rakamlara göre, "Evet Cephesi" yüzde 70,29 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.
- Kütahya'da seçim sonuçları
Evet Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 90,01
Oy oranı: Yüzde 84
16 Nisan 2017
Katılım : Yüzde 90
Oy oranı: Yüzde 70,29
Hayır Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 90,01
Oy oranı: Yüzde 16
16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 90
Oy oranı: Yüzde 29,71