Karşılaştırmalı analiz: Kütahya

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 84 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında ise resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 70,29 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Kentte, 1 Kasım seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 84, "Hayır Cephesi" yüzde 16 oy almıştı.



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ise resmi olmayan rakamlara göre, "Evet Cephesi" yüzde 70,29 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

- Kütahya'da seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 90,01

Oy oranı: Yüzde 84

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 90

Oy oranı: Yüzde 70,29





Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 90,01

Oy oranı: Yüzde 16



16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 90

Oy oranı: Yüzde 29,71



