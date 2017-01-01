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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:

16 Nisan 2017 Pazar, 21:19
CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:

ANTALYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Türkiye'de hukukun gereğini yapacağına inancımız tam. O yüzden Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) aldığı son dakika kararları yargıya taşınacak." dedi.

Budak, oy pusulalarının getirildiği Antalya Adliyesi çıkışında gazetecilere, YSK'nın açıkladığı sandıklara girilen oy oranının henüz yüzde 70 olduğunu söyledi.

Budak, "Şu anda Genel Merkezimizin kayıtlarına göre, 'hayır'lar önde. 'Hayır'ın oranı yüzde 50,98. Bütün itirazlarımız yapılıyor. Onun için hiç kimse kuşkuya kapılmasın." diye konuştu.

YSK'nın maç devam ederken kural değiştirdiğini öne süren Budak, bunu kabul edilemez bulduklarını dile getirdi.

Seçim Kanunu'nun net bir şekilde belli olduğunu ifade eden Budak, "Mühürsüz oylar iptal edilir. Bunların iptal edilmeyeceği açıklanıyor. Kendi genelgelerine aykırı bir tavır içindeler. O yüzden bunların hepsi bu seçimin üzerine şaibe düşürmüştür. Bu saatten sonra yapılacak iş, yine hukuka dayanarak bütün itirazlarımızı net olarak yapmaktır. " dedi.


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