AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay:

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SİİRT (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, "Halkımız birlik, dirlik için karar vermiş oldu. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili kendilerine teklif edilmiş olan anayasa değişiklik paketini onaylamış oldu." dedi.

Aktay, AK Parti İl Başkanlığı binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın, halk oylamasında yaptığı tercih ile istikrar için karar verdiğini söyledi.

Anayasa değişikliğine karşı çok vahşi kampanyalar yürütmeye çalışan terör örgütleri ve yurt dışında birtakım mihraklarla mücadele ettiklerini dile getiren Aktay, kampanya süresince vatandaşları ikna etmeye çalıştıklarını vurguladı.

"Halkımız birlik, dirlik için karar vermiş oldu. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili kendilerine teklif edilmiş olan anayasa değişiklik paketini onaylamış oldu." ifadesini kullanan Aktay, Doğu ve Güneydoğu'da çok yüksek bir katılımla oylarının gözler görülür bir şekilde arttığına işaret etti. Aktay, "Hep 'Kürt' meselesi dediler, işte Kürt meselesinin çözülmüş olduğunun resmidir bu sonuç. Bölgede en kötü oy aldığımız yerlerde bile oylarımızın yüzde 50 artmış olduğunu görüyoruz. Hakkari’de yüzde 10’lara düşen oylarımız şimdi yüzde 30’lara kadar çıkmış, Şırnak’ta yüzde 15'lere düşen oy, şimdi yüzde 35'e yaklaşmış ve Siirt'te şükürler olsun ki daha 7 Haziran’da yüzde 28'e düşen oyumuzu 1 Kasım’da önce yüzde 36'lara çıkardık şimdi de referandumda da yüzde 48’lere çıkarmış bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hep birlikte Türkiye'yiz"

Aktay, halk oylamasının centilmence ve medeni ölçüler içerisinde gerçekleştiğini dile getirerek, şunlara dikkati çekti:

"Bizim tarzımız ve hedefimiz uzaklaştırmak değil, kucaklamaktır, yakınlaşmaktır, yaklaşmaktır ve kucaklaşmaktır. Bundan sonraki hedefimizi, bize oy vermeyen diğer insanlarımızı onlara da ulaşmaktır. Barış, kardeşlik içinde onlarla köprüler kurmak, onlarla diyalog kurmak, dertleriyle dertleşmek ve onları da kucaklayabilecek yeni bir diyalog kapısı açmaktır. Biz hiç kimseyi bize oy vermedi diye dışlamıyoruz, 'hayır' oyu verdi diye kimseyi dışlayacak değiliz. Allah'a şükürler olsun, gayet centilmence, medeni ölçüler içerisinde gerçekleşen bir halk oylaması oldu. Hep birlikte Türkiye'yiz."

Daha sonra partililer halk oylaması sonucunu havai fişek gösterisiyle kutladı.



