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YEREL HABERLER  / GÜMÜŞHANE HABERLERİ
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Karşılaştırmalı analiz: Gümüşhane

16 Nisan 2017 Pazar, 21:27

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 92 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP) halk oylamasında da kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 75,11 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Kentte, 1 Kasım 2015 seçimlerinde oyların yüzde 7,99'unu alan "Hayır Cephesi" (CHP, HDP, Saadet Partisi) ise 24,89 oranında oy elde etti.

Gümüşhane'de 575 sandıkta 101 bin 312 seçmen, 18 maddelik yeni anayasa değişikliğini oylamak için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.


- Gümüşhane seçim sonuçları


- Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 80,69

Oy oranı: Yüzde 92


16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 73

Oy oranı: Yüzde 75,11


- Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 80,69

Oy oranı: Yüzde 7,99


16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 73

Oy oranı: Yüzde 24,89

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