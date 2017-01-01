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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

16 Nisan 2017 Pazar, 21:37

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Oy veren kardeşlerimizin bir 'evet'le Türkiye'nin kaderini değiştirdiklerini bilmelerini isterim." dedi.

Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanlığında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçimleri demokrasinin, istikrarın, Türkiye'nin ve ülkede bir daha koalisyonlar olmaması noktasında gayretlerinin kazandığını belirterek, bunun için başta Malatyalı hemşehrileri olmak üzere bütün Türkiye'ye teşekkür etti.

Tüfenkci, halk oylamasının güzel bir seçim atmosferinde gerçekleştirildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Baktığımız zaman da Malatyalı hemşehrilerimiz her seçimde olduğu gibi çok ciddi bir destek verdi. 1 Kasım'a göre oylar artarak geldi. Buradan bütün Malatyalı hemşehrilerimize oy veren vermeyenlere teşekkür ediyorum. Ama oy veren kardeşlerimiz bir 'evet'le Türkiye'nin kaderini değiştirdiklerini bilmelerini isterim. Bu anlamıyla da gerçekten kendilerine teşekkür ediyoruz. Türkiye'de belki at başı bir seçim yaşadık ama Malatya'da açık ara önde bir seçimi tamamladık. Biz baktığımız zaman bütün karşımızda CHP'sinden Saadet Partisi'ne, HDP'sine ve diğer terör örgütlerinin bir takım sıkıntılı insanlarına kadar her kesimin karşımızda olduğunu gördük. Ama buna rağmen Malatya'da almış oldukları oy yüzde 30'u geçmemiş oldu. Bu Malatya'da teşkilatının başarısı. Başta il başkanı olmak üzere tüm teşkilatımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."

- "Büyük Türkiye idealine güçlü bir destek verdiler"

Malatyalıların bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durduğunu dile getiren Tüfenkci, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Böylelikle büyük Türkiye idealine güçlü bir destek verdiler. Bunun için bütün hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye'de bundan sonra ekonomi ağırlıklı ve uyum yasalarıyla ilgili düzenlemeler olacak. Ben sokaklara çıkan, kutlama yapan bütün hemşehrilerime bütün Türkiye'deki kardeşlerimize taşkınlığa mahal vermeden bu zaferi demokrasi şölenine çevirerek kutlamalarını yapmalarını ve AK Parti seçmenine yakışır bir olgunlukta bu kutlamayı sürdürmelerini rica ediyorum. Çünkü bir tatsızlığın olması veya yaralama, kaza gibi istemediğimiz durumların da bu demokrasi zaferine gölge düşürmesini istemiyoruz."

- "Yenilen pehlivan güreşe doymazmış misali"

Tüfenkci, bir gazetecinin "Sandıklar tamamen açıklanmamışken CHP'den itiraz sesleri yükselmeye başladı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz" sorusuna, "Yenilen pehlivan güreşe doymazmış misali onlar şu veya bu şekliyle itiraz edebilirler. Önemli olan sandıkta çıkan netice. Yüzde 51 oy oranıyla ki daha fazla olabilir bu noktada demokrasiyi gereğini söylemiştir. Vatandaş gereğini söylemiştir. Sandık sonucu söylemiştir. İtirazla sandıkların değişeceğini zannetmiyorum. Karmaşık bir seçim değil. Evet ve hayır tercihlerinin yapıldığı bir seçim. Dolayısıyla itirazların çok bir anlamı yok. Önemli olan sokaktaki insanların ne dediği vatandaşımız da 15 Temmuz'a karşı cevabını 16 Nisan'da vermiş oldu ve demokrasi kazandı, millet kazandı. Milletin bundan sonraki hakimiyeti ve muasır medeniyet seviyesine erişme isteği kazanmış oldu. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." yanıtını verdi.

Bakan Tüfenkci, daha sonra parti il binası önünde bekleyen vatandaşlara teşekkür konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu gösteren herkese teşekkür eden Tüfenkci, "Sizler bugün mazlumdan, demokrasiden, sandıktan yana olduğunu gösterdiniz. 15 Temmuz'un cevabını 16 Nisan'da verdiniz. Sizler bugün Hollanda'ya, Almanya'ya bugün cevabını verdiniz. Sizler bütün terör örgütlerinin yalanına, iftirasına bugün 16 Nisan'da Malatya'da güçlü bir ses verdiniz. Bu sesinizi Ankara da İstanbul da dünya da duydu. Hepinize teşekkür ediyorum, Allah razı olsun." diye konuştu.



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