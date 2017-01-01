Karşılaştırmalı analiz: Şırnak

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 87 oy alan "Hayır Cephesi" (CHP, HDP, Saadet Partisi), halk oylamasında yüzde 71,59 oy aldı.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 255 bin 296 seçmenin 805 sandıkta oy kullandığı Şırnak'ta, oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 84,10 olduğu ilde, resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 58 bin 823 "Evet", 148 bin 213 "Hayır" oyu çıktı.1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet Cephesi"nin (AK Parti, MHP, BBP) yüzde 13, "Hayır Cephesi"nin ise yüzde 87 oy aldığı Şırnak'ta, halk oylaması sonuçlarına göre "Evet Cephesi" yüzde 28,41, "Hayır Cephesi" ise yüzde 71,59 oy aldı.

-Şırnak seçim sonuçları

"Evet Cephesi"

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 90

Oy oranı: Yüzde 13



16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 84,10

Oy oranı: Yüzde 28,41

"Hayır Cephesi"

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 90

Oy oranı: Yüzde 87

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 84,10

Oy oranı: Yüzde 71,59

