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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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"Bugün teröristlerin kafasını ezme günüdür"

16 Nisan 2017 Pazar, 22:11
"Bugün teröristlerin kafasını ezme günüdür"

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Bütün kardeşlerimize hizmet için buradayız. Biz bu ülkenin bölünmez bütünlüğünden, birliğinden yana olan, bu ülkede 'tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan' diyen kim olursa olsun herkesin hizmetindeyiz. Bundan sonra kardeşliği pekiştirmenin günüdür. Bundan sonra bu ülkede bu ülkeye yan bakanların kötü niyet besleyen teröristlerin, kafasını ezme günüdür." dedi.

Akdağ, halk oylamasında resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti Erzurum İl Başkanlığı önünde kurulan platformdan partililere hitaben yaptığı konuşmada, seçim sürecinde canla başla çalışan tüm partililere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Erzurum'un 'evet' oylarında büyükşehirler arasında Türkiye birincisi olduğunu söyleyen Akdağ, şöyle konuştu:

"Büyük Türk Milleti, büyük liderinin hemen arkasında dimdik durarak, 'evet' oylarıyla anayasa değişikliğini gerçekleştirdi. 80 milyon milletimize hayırlı olsun. Artık Türkiye'nin önü apaçık. Allah'ın izniyle bu kadro, sizlere hizmetkarlık yolunda artık çok daha güçlü. Sizlerin huzurunda Erzurum'da referandum çalışmalarını beraber yürüttüğümüz MHP yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerine de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Akdağ, bu günün bayram ve düğün günü olduğunu belirterek, herkesin bugün Allah'a şükretmesi gerektiğini ifade etti.

Dadaşların düğün ve bayram gününü coşkuyla kutladığını vurgulayan Bakan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, birilerinin yaptığı gibi yapmayacağız, yapamayız. Birileri 'evet' önde çıkarsa yanlış işler yapmaktan bahsettiler. Bu gün bizim için 'evet' oyu veren, 'hayır' oyu veren de başımızın tacıdır. Bütün kardeşlerimize hizmet için buradayız. Biz bu ülkenin bölünmez bütünlüğünden, birliğinden yana olan, bu ülkede 'tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan' diyen kim olursa olsun herkesin hizmetindeyiz. Bundan sonra kardeşliği pekiştirmenin günüdür. Bundan sonra bu ülkede bu ülkeye yan bakanların kötü niyet besleyen teröristlerin, kafasını ezme günüdür."

Akdağ, günün millete sonuna kadar hizmet etme günü olduğunun altını çizerek, milletin huzur ve refah içerisinde yaşaması için halk oylamasını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

- "Millet vazifesini yaptı artık hizmet için çalışma zamanı"

"Yarından tezi yok hizmet etmeye başlayacağız." diyen Akdağ, "Yarın Bakanlar Kurulu toplanacak. Millet vazifesini yaptı, artık hizmet için çalışmanın zamanıdır. Yarın gidip son sürat çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın riyasetinde hizmetlerimize devam edeceğiz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza sizin selamlarınızla gideceğim." diye konuştu.

Akdağ'ın konuşmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı binası önünde partililerce havai fişekler atıldı, Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı mehteran ekibi gösteri yaptı.

Bazı vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak kentte "evet" oylarının fazla çıkmasını kutladı.



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