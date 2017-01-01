CHP Battalgazi ilçe başkanı istifa etti

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MALATYA (AA) - Malatya'da CHP Battalgazi İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sarıoğlu, yazılı açıklamasında, 5 Aralık 2015 tarihinde seçildiği Battalgazi Merkez İlçe Başkanlığı görevini bıraktığını, partililere ve Malatya kamuoyuna oy verme işleminin bittiği saatlerde sunmak istediğini belirtti.

Sarıoğlu, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Görevim sürecinde bana kalplerinin derinliklerinde yer verdiğine inandığım CHP'nin adsız kahramanları olan ve karşılıksız oy verenlerine, Battalgazi Yönetim Kurulu'na, sevgi ve güvenlerini her gördüğü yerde ve ortamda açıkça dile getiren her siyasal görüşten hemşehrilerime ve bana inanan sevgi ve yayın organlarını esirgemeyen basın mensubu arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim."