16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karşılaştırmalı analiz: Hakkari

16 Nisan 2017 Pazar, 22:17

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 14,33 oy alan "Evet Cephesi", anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 32,44 oy aldı.

Hakkari'de katılımın yüzde 88,6 olduğu 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan "Evet Cephesi" yüzde 14,33 oy alırken, bu oran anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 32,44'e yükseldi.

"Hayır Cephesi''nin (CHP, HDP, Saadet Partisi) 1 Kasım seçimlerinde aldığı yüzde 85,05 oy ise anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 67,56'ya geriledi.

- Hakkari seçim sonuçları

- Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 88,6

Oy oranı: Yüzde 14,33

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 80,7

Oy oranı: Yüzde 32,44


- Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 88,6

Oy oranı: Yüzde 85,05


16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 80.7

Oy oranı: Yüzde 67,56

İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de terör saldırısı
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR SALDIRISI
Sağlık ekipleri hastaları sandık başına taşıyor
YEREL

SAĞLIK EKİPLERİ HASTALARI SANDIK BAŞINA TAŞIYOR
Sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandılar
YEREL

SAĞLIK EKİPLERİNİN YARDIMIYLA OY KULLANDILAR
Hakkari'de askeri araç devrildi: 8 yaralı
YEREL

HAKKARİ'DE ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 8 YARALI
Yöresel kıyafetlerle sandık başına gittiler
YEREL

YÖRESEL KIYAFETLERLE SANDIK BAŞINA GİTTİLER
Yüksekova'da hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor
YEREL

YÜKSEKOVA'DA HASARLI BİNALARIN YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Göçmen kuşlar Hakkari üzerinde güneye göç etti
YEREL

GÖÇMEN KUŞLAR HAKKARİ ÜZERİNDE GÜNEYE GÖÇ ETTİ
Yüksekova'da jandarma karakolunda yangın çıktı
YEREL

YÜKSEKOVA'DA JANDARMA KARAKOLUNDA YANGIN ÇIKTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonuçları Haberturk.com farkıyla izlenir!
SEÇİM HABERLERİ

TÜRKİYE TERCİHİNİ YAPTI! 48 İLDE 'EVET', 33 İLDE 'HAYIR' ÖNDE ÇIKTI!

 1
  • 2 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 3 "Patron benim"
  • 4 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!