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Doğu'da "evet" kararı kutlanıyor

16 Nisan 2017 Pazar, 22:26
Doğu'da "evet" kararı kutlanıyor

VAN (AA) - Van ve Muş'ta vatandaşlar, resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasını davul ve zurnalar eşliğinde halaylar çekerek kutladı.

Van'da, ellerindeki Türk bayrakları ve "evet" flamalarıyla AK Parti İl Başkanlığı binası önüne gelenler, "Biji serok Erdoğan", "Recep Tayyip Erdoğan", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Araçlarıyla korna çalarak şehir turu atanlar, sonuçtan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kutlamalara katılan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "evet" kampanyasına destek verenlerin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sadece son 15 yılın değil, son yüz yılın en büyük zaferini elde ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin zincirlerini kırarak önündeki engelleri teker teker aşacağı bir sonuç elde edildiğini belirten Kayatürk, şunları söyledi:

"Çok mutluyuz. Van'da da yüzde 40-45 oranında oyumuzu arttırdık ama buna az seviniyoruz. Bizi sevindiren şey, bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti halkının istediği yöneticiler tarafından yönetiliyor olacağıdır. Türkiye Cumhuriyeti halkı kimi isterse artık o cumhurbaşkanı olacak. Türkiye başkanlık sistemine geçmiştir. Milletimize, İslam alemine ve bütün mazlumlara hayırlı olsun."

- Muş

Muş'ta da vatandaşlar, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" kararının çıkmasını davul ve zurnalar eşliğinde halay çekerek kutladı.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplananlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, halk oylamasına desteklerinden dolayı kent sakinlerine teşekkür etti.

Çok başarılı bir seçim kampanyası yürüttüklerini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Yeni anayasanın ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Muş ve Türkiye elinden geleni yaptı. Muşlu kardeşlerimize minnettarız. Yeni anayasa yeni Türkiye'ye hayırlı olsun. İnşallah güzelliklere vesile olacaktır. Bundan umutluyuz ve gayret edeceğiz. Muş'ta beklediğimiz sonucu aldık. İster 'evet' verin ister 'hayır' verin herkes bizim vatandaşımızdır."

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