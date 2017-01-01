Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Arslan:

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KARS (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Ahmet Arslan, halk oylamasına ilişkin "Ülkemizin kutlu yürüyüşünün, geleceğe sağlam ve sağlıklı yürüyüşünün yolunu açan halkımıza müteşekkiriz." dedi.

Bakan Arslan, halk oylamasına ilişkin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti Kars İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, sandıklarda görev yapanlar ile tüm teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.

Kars'tan alının yüzde 51 "evet" oyunun kolay bir rakam olmadığını belirten Arslan, "Kars'tan yüzde 51 'evet' oyunun kolay bir oy olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Elbetteki gönül ister ki 81 ilin rengi de 'evet'ten yana turuncu olsun, beyaz olsun, mavi olsun ama bazı illerin de görüşleri farklı onlara saygı duyuyoruz, bugün de duyduk yarın da duyacağız. Kars'ın renginin sarı olması beni de arkadaşlarımı da eminim ki sizleri de ziyadesiyle memnun etmiştir." dedi.

Arslan, hem Kars'ta hem de Türkiye'de huzur ve kardeşlik içerisinde demokrasinin tecellisi olan çok başarılı bir seçim geçtiğini, bunda güvenlik güçlerinin büyük katkısı bulunduğunu ifade ederek, "Her zaman olduğu gibi ülkemizin bekası, istiklali ve istikbali için gece gündüz demeden gerek 780 bin kilometrekarede gerekiyorsa sınır ötesinde huzurumuz için mücadele eden güvelik güçlerimizi, silahlı kuvvetlerimizi korucularımızı da tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin daha güçlü şekilde yürümesi için daha çok çalışacaklarını vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz AK Parti'yiz, biz sandıktan çıkan sonuca saygı gösteririz ve deriz ki evet bu görev bitti ama bugünden itibaren ülkenin geleceğe sağlıklı yürümesi için hizmet edeceğiz, hizmet için koşturacağız sizden de beklediğimiz bu. Sizden beklediğimiz hiç bir taşkınlığa sebep vermeden deyin ki Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da Bakanımız da Kars'a sahip çıkıyor bundan sonra da sahip çıkacaklar ve sahip çıkarken de sorumluluk alan bizlere bugünden sonra daha çok hizmet edecekler. Zaten size karşı bir sorumluluğumuz vardı 15 Temmuz ilave bir sorumluluk yükledi ve Allah'ın izniyle bugünkü rakam bir sorumluluk daha yükledi ama bunun gereğini sizlerle beraber yapacağız."

Arslan, halk oylaması sonuçlarının ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ülkemizin kutlu yürüyüşünün, geleceğe sağlam ve sağlıklı yürüyüşünün yolunu açan halkımıza müteşekkiriz." dedi.

Halk oylamasındaki "evet" başarısının Türkiye karşıtlarına ders olmasını dileyen Bakan Arslan, bu başarının özellikle Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ders olması gerektiğini vurguladı.















