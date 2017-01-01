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Halk oylaması sonuçları kutlanıyor

16 Nisan 2017 Pazar, 22:46

KONYA (AA) - Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar kutlama yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Konya'da vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Kılıçarslan Şehir Meydanında toplandı.

Burada vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atarken, bazıları da oluşturulan konvoylarda halk oylaması sonucunu kutladı.

Konyalılar, yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak sevinç gösterileri yaptı. Bazı kent sakinleri de araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi.

Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım'ın Ankara'daki balkon konuşması, meydana kurulan ekrandan dinlendi.

Meydandaki kutlamaya, AK Parti Konya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Karaman

Karaman'da da halk oylaması sonuçlarının belli olmasının ardından vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atanlar, kent merkezinde oluşturulan konvoylarda halk oylaması sonucunu kutladı.

Meydanda bir konuşma yapan AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, Türkiye'nin ayağındaki prangaların bugün kırıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve AK Parti İl Başkanı Nazmi Ünlü de bir selamlama konuşması yaparak vatandaşlara teşekkür etti.

- Aksaray

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Aksaray'da vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kent merkezinde toplandı.

Davul ve zurna eşliğinde halay çekenler, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı attı. Bazı Aksaraylılar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi. Kent meydanında havai fişek gösterisi de yapıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise Anıt Park'ta toplananlar, halk oylaması sonuçlarını kutladı. Türkiye genelinde en çok "evet" oyu kullanan iller arasında ilk sıralarda yer alan Afyonkarahisar'da sonuçların açıklanmasıyla vatandaşlar sokağa çıktı.

Bazı Afyonkarahisarlılar araçlarla konvoy oluşturup, korna çalarak caddede gezdi, bazıları da ellerinde Türk bayrakları ile meydanda toplanıp sevinç gösterisinde bulundu.

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