Halk oylaması sonuçları kutlanıyor

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EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar halk oylaması sonucunu kutluyor.

Edirne'de vatandaşlar, sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti Edirne İl Başkanlığı önüne geldi.

Türk bayrakları ve "evet" yazılı flamalar taşıyan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.

AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen ve AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe'nin öncülüğünde araçlarıyla konvoy oluşturan partililer, kentte tur attı.Konvoya MHP'liler de destek verdi.





- Kırklareli'ndeki kutlamalar

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığının önüne gelen, Türk bayrakları ve "evet" yazılı flamalar taşıyan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.

Bazı vatandaşlar sonuçları meşale yakarak kutlarken, vatandaşların araçlarıyla oluşturduğu konvoy da kentte tur attı. Daha sonra Özgürlük ve Demokrasi Meydanına geçen vatandaşlar burada, davul zurna eşliğinde oynadı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin önemli bir süreci artık geride bıraktığını belirten Minsolmaz, Türkiye için artık yeni bir sürecin başlayacağını ifade etti.

Halk oylamasının Türkiye'ye yakışır bir şekilde yapıldığını dile getiren Minsolmaz, "Ülkemizde ve ilimizde kimsenin burnu bile kanamadan güzel bir halk oylaması süreci oldu. Burada 'evet' oyu veren insanımız da 'hayır' veren insanımız da ülkemizin insanıdır. Bundan sonraki süreç içerisinde 2019 yılında 3 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde artık milletimizin önüne hem cumhurbaşkanlığı, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi sandığı gelecektir. 18 maddenin içeriğini milletimize anlattığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin geleceğinin artık daha güzel olacağını vurgulayan Minsolmaz, şöyle devam etti:

"Ülkemizin genelinde elde edilen sonuç önemlidir. Aziz milletimizin bu konudaki takdirlerini, tercihlerini sonuna kadar saygıyla karşıladığımızı ve sonuçlar itibariyle de ülkemiz açısından güçlü bir Türkiye için istikrarlı, Türkiye için kararlı Türkiye için yeni bir dönemin başlayacağı konusunda çok mutluyuz.Türkiye artık koalisyonlardan, darbelerden uzak, istikrarlı ve kararlı bir döneme girecek."





- "Büyük ve güçlü Türkiye dedik"

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk oylamasında "evet" tercihini kullanan herkese teşekkür etti.

Güzel ve sorunsuz bir oylama süreci yaşandığını belirten Yüksel, "Sahadaki her türlü bilgi kirliliğine rağmen Türkiye genelinde çok ciddi bir başarı elde ettik." dedi.

Tekirdağ'da yüzde 40 civarında bir oy aldıklarını anımsatan Yüksel, "Biz doğru bildiğimiz inandığımız ne varsa bunu bütün vatandaşlarımıza anlattık. Türkiye'yi bugünden sonra çok daha güzel günler bekliyor. 'Büyük ve güçlü Türkiye' dedik hep. Büyük ve güçlü Türkiye AK Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi herkesle birlikte büyük bir Türkiye olacak. Milletimiz, kullandığı oylarla bize inandığını ortaya koydu. Birlik ve beraberliğimiz çok daha artacak." diye konuştu.

Büyük bir Türkiye olmak istediklerini aktaran Yüksel, AK Parti Tekirdağ milletvekillerine de desteklerinden dolayı teşekkür etti.