Halk oylamasının sonuçları kutlanıyor

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SAMSUN (AA) - Çorum, Tokat, Amasya, Sinop, Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşlar, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından kutlama yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Çorum'da vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Hürriyet Meydanı'nda toplandı.

Burada kurulan platformdan söylenen şarkılara eşlik eden vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan attı. Bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya katıldı.

AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye İlksen Kurt, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ve MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, platformdan vatandaşlara hitap etti.

Kent meydanında havai fişek gösterisi de yapıldı.

- Tokat

Tokat'ta vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Meydanı dolduran vatandaşlar, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehinde slogan atarak kutlama yaptı.

Çok sayıda vatandaş da araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlamalara eşlik etti.

- Amasya

Amasya'da vatandaşlar Yavuz Selim Meydanı'nda toplandı. "Dik dur eğilme bu millet seninle", Recep Tayyip Erdoğan" yazılı afişler açan vatandaşlar, "İşte ordu işte komutan", "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratlarında bulundu.

Araçlarıyla alana gelen vatandaşlarsa korna çalarak coşkuya ortak oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir de otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Harşena Kalesi'nde de havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

- Sinop

Sinop'ta vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla AK Parti Sinop İl Başkanlığı önünde toplandı. Buradan Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren sloganlar attı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de yürüyüşe katılarak, vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlar, konuşmanın ardından sevinç gösterilerinde bulundu.

- Çankırı

Çankırı'da vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Belediye Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan attı. Bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya katıldı.

AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, burada yaptığı konuşmada, kentin 1 Kasım seçimlerindeki oy oranını yüzde 5 civarında artırdıklarını söyledi.

Halk oylaması sürecinde tüm teşkilatın fedakarlık içerisinde çalıştığını dile getiren Kaman, "Siz değerli kardeşlerimiz sayesinde tüm ilçelerimiz ve merkezde çok büyük oy farklarıyla davamıza, Cumhurbaşkanımıza sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımıza, bayrağımıza, vatanımıza nasıl sahip çıktıysak, bundan sonra da aynı şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, AK Parti Çankırı milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin Akbaşoğlu da vatandaşlara hitap etti.

- Kastamonu

Kastamonu'da, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak halk oylamasının sonucunu kutladı.

Araçlarıyla meydandan geçen bazı vatandaşlar da korna çalarak sevinç gösterilerine ortak oldu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, konuşmasında, bugünün Türkiye'nin bayram gecesi olduğunu ifade etti.

Kastamonu'nun Türkiye'nin geleceğinin inşa edilmesine destek verdiğini vurgulayan Demir, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için Kastamonu'nun yüksek oranda 'Evet' vermesinden çok mutluyum. Seçim bitmiştir ama işlerimiz bitmemiştir. Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Kastamonu'nun kendilerini mahcup etmediğini dile getirdi.

Kastamonu halkına teşekkür eden Çelik, "Cumhuriyetin ilanından bu yana hükümet krizlerinin artık ortadan kalkacak olmasında çok büyük emekleriniz oldu. İnşallah Türkiye yeni sisteme geçişiyle artık yaşadığı krizleri, sorunları bir tarafa bırakacak. Daha güçlü bir Türkiye hedefine ilerleyecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

Kutlamalara AK Parti Kastamonu İl Başkanı Halil Uluay, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile vatandaşlar katıldı.



