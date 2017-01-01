Erzurum'da "evet" coşkusu

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ERZURUM (AA) - Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre büyükşehirler arasında en fazla "evet" oyu çıkan Erzurum'da çok sayıda vatandaş, coşkulu kutlamalar yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında büyükşehirler arasında yüzde 74,5 ile en fazla "evet" oyunun çıktığı Erzurum'da çok sayıda vatandaş, AK Parti İl Başkanlığı önü ve Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Vatandaşlar, buralarda, seçim şarkıları eşliğinde bir süre kutlama yaptı. Her yaştan vatandaş, daha sonra elleri ve araçlarındaki Türk bayraklarıyla cadde ile sokaklarda tur atarak, sevinç gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atan bazı vatandaşlar, "rabia" ve "bozkurt" işareti yaptı.

Bazıları halay çekerek eğlenirken, kimi sürücüler de araçlarının klaksonlarını çalarak seçim sonucunu kutladı.