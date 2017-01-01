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SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Artık gerginlikleri geride bırakacağız, bundan sonra inşallah hep beraber yeni Türkiye'nin inşasında birlikte çalışacağız. Bu sürecin kaybedeni olmamıştır, kazananı Türk milleti ve demokrasimizdir." dedi.

Yılmaz, halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti Sivas İl Başkanlığında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aziz milletin kendisine sunulan anayasa değişikliklerinin Türkiye'nin menfaatine olacağına, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldıracağına ve Türkiye'yi aydınlık günlere kavuşturacağına inandığını belirtti.

Halkın "evet" tercihine bulunarak Türkiye'nin önünü açtığını dile getiren Yılmaz, "Sayın Başbakanımızın söylediği gibi 'Bu sürecin kaybedeni yoktur, kazananı Türk milletidir. Evetiyle hayırıyla kazanan Türk demokrasisi olmuştur'. Bu sonucu ortaya çıkaran aziz milletimize çok teşekkür ediyoruz. Bir Sivas milletvekili olarak da yüzde 71'in üzerindeki bir oyla bu anayasa değişikliğine güvendiğini ispat eden Sivaslı hemşehrilerime de sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yılmaz, hiç kimsenin kaybetmediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"80 milyon, hiç ayrı gayrı olmadan bu ülkenin nimetlerini artırmak konusunda beraber çalışacağız ve yine külfetlerini de adaletli bir şekilde hep beraber birlikte üstleneceğiz. Hep beraber Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyacağız. 'İki günü birbirine eşit olan ziyandadır' düşüncesi içerisinde de aldığımız Türkiye'den daha iyi bir Türkiye'yi evlatlarımıza teslim edeceğiz, bırakacağız. Bu sonuç Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için istikrarlı hükümetlere fırsat tanıyacaktır. İstikrarlı hükümetlerle de Türkiye kazanacaktır. Bu halk oylamasına başlarken söylediğimiz bir husus vardı; 'Bundan sonra kim bu ülkeyi yönetmek istiyorsa mutlaka ama mutlaka toplumun tamamını kucaklaması lazım. Yüzde 50'nin üzerinde oy alabilmek için bunu yapabilmek şart. Dolayısıyla da Türkiye bir uzlaşma iklimine girecektir.' dedik. Bugün aldığımız sonuç da Türkiye'nin bir uzlaşmaya ihtiyacı olduğunu, artık bundan sonra hiç kimsenin ötekileştirici, kırıcı, başkasını tahkir edici dili kesinlikle kullanmayacağını göstermiştir. Bundan sonra barış dilini, Yunus'un, Mevlana'nın, Hacı Bektaşı Veli'nin dilini kullanarak 80 milyonla ortak değerinin her bir vatandaşımızın değerinin kendi değeri olduğunu bilerek davranacaktır. Bundan Türkiye kazanacaktır. Artık gerginlikleri geride bırakacağız, bundan sonra inşallah hep beraber yeni Türkiye'nin inşasında birlikte çalışacağız. Bu sürecin kaybedeni olmamıştır, kazananı Türk milleti ve demokrasimizdir. Herkese sonsuz teşekkür ediyoruz."