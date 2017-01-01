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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:

16 Nisan 2017 Pazar, 23:07
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:

ADANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Yarın sabahtan itibaren yeni bir Türkiye'ye uyanacağız, önü açık, geleceği parlak, bundan sonrası daha güçlü bir Türkiye'ye uyanacağız." dedi.

Çelik, halk oylamasına ilişkin resmi olamayan sonuçların açıklanmasının ardından, AK Parti Adana İl Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlara hitap etti.

Halk oylaması sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni eden Çelik, "Bugün gördüğünüz gibi Türk bayrağıyla kutlama yapıyoruz çünkü bugün kaybeden vatandaşımız yoktur. Sandıkta hangi tercihte bulunursa bulunsun bugün milletimiz kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır." diye konuştu.

Çelik, bunun Türkiye için büyük bir zafer ve dönüşüm olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hep beraber sahada koşturdunuz ve ter döktünüz, Türkiye'nin bu büyük kazanımına imza attınız. 'Evet' diyen kardeşlerimiz, başka bir tercihte bulunan vatandaşlarımız, hep beraber kazandık. Bu sizin sahip olduğunuz coşku, Türkiye'nin büyümesine ve gelişimine attığınız imza, gelecek nesillerin, Türkiye'nin, milletimizin, devletimizin geleceği için büyük bir bayram olarak kutlanması gereken bir imzadır. Bu büyük dönüşüm bugün sizlerin oylarıyla gerçekleşmiştir. Bugünden sonra Türkiye'de daha büyük işlere, başarılara imza atmak için hep beraber daha çok koşacağız. Bazı siyasilerin bütün bu süreçte yalan üzerine kurdukları kampanya çökmüştür. Şunu unutmayalım, 'evet' veren ve 'hayır' veren kardeşlerimiz bundan sonra da kol kola yürüyeceğiz, omuz omuza yürüyeceğiz, kardeş olacağız, hep beraber olacağız, bir olacağız, beraber olacağız, iri ve diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız."

- "Yarın sabah daha güçlü bir Türkiye'ye uyanacağız"

Bakan Çelik, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Adana'nın nasıl büyük bir demokratik olgunlukla bu referandum sürecini geçirdiğini hep beraber gördük. Kimse zarar görmeden, herkes vatandaşımızla görüşlerini paylaştı, her yerde barış içinde, bütün Adana'da kardeşlik içinde çok güzel bir kampanya yaptık. Tabii ki siyasette başarıya doyulmaz, arzu ederdik ki Adana'dan daha yüksek rakamlar çıksın ama hepinizin çok çalıştığını, elinden gelen gayreti gösterdiğini ve bütün bu süreçte her gün, her saat, her dakika Adana'nın çıtasını biraz daha yükselttiğinizi gördük. Bu başarı sizin başarınızdır, Türkiye'nin başarısı bütün vatandaşlarımızın başarısıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle dedi:

"Bütün Türkiye'de güçlü iradeyle ortaya çıkan bu 'evet' oyları, hangi tercihte bulunursa bulunsun bütün vatandaşlarımızın hayatının bundan sonra daha güzel olmasına, daha güçlü bir Türkiye'de yaşamalarına imkan verecektir. Burada, Adana'dan sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın Başbakanımıza selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bu süreçte destek verenler, bu süreçte bu büyük mücadelenin başarıya ulaşması için koşturanlar çok güçlü bir şekilde yepyeni bir sonucun ortaya çıkmasına imza attılar. Bizler burada sizi selamlıyoruz ama bu büyük başarının sahibi sizsiniz, mimarı sizsiniz. Yarın sabahtan itibaren yeni bir Türkiye'ye uyanacağız, önü açık, geleceği parlak, bundan sonrası daha güçlü bir Türkiye'ye uyanacağız. Bundan sonrasında Türkiye'nin ve milletimizin geleceği şimdikinden çok daha güçlü, çok daha parlak olacak. Hep beraber diyoruz ki, (Gözün aydın Türkiye)."


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