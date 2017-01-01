Halk oylamasının sonuçları kutlanıyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - Ordu, Gümüşhane ve Artvin'de çok sayıda vatandaş, halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre sandıktan "Evet" çıkmasını kutluyor.

Ordu'da resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" oylarının yüzde 61,89 çıkması nedeniyle kutlamalar yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programı için toplanan kalabalık, AK Parti lehine sloganlar attı.

Kurulan platformda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kentte yaklaşık yüzde 62 oranında "Evet" çıktığını belirterek, bunun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

Sandıklara giderek "Evet" oyu veren Ordululara teşekkür eden Yılmaz, "Biz Ordulular olarak bu referandumda üzerimize düşeni yaptık." dedi.

Kutlama programında, AK Parti Ordu milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk de konuşma yaparak, vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi gerçekleştirilirken, bazı vatandaşlar da araçlarıyla şehir turu attı.

-Gümüşhane

Gümüşhane'de resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" oylarının önde çıkmasının ardından kutlamalar yapıldı.

Merkez Karaer Mahallesi'ndeki AK Parti il binasında toplanan grup, Atatürk Caddesi boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen sloganlar atarak Fatih Parkı'na geldi.

Burada, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Cihan Pektaş ve Hacı Osman Akgül, Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse ve MHP İl Başkanı Nadim Aydın, alana getirilen davul zurna eşliğinde bir süre halay çekti.

Daha sonra konuşma yapan MHP İl Başkanı Nadim Aydın, İstiklal Marşı'ndan dizeler okuyarak vatandaşları selamladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Pektaş da Adnan Özkan'ın "Yürüsün" şiirini okudu.

Pektaş, Batı dünyasının "Hayır" kampanyası için çalıştığını dile getirerek, vatandaşların bu süreçte verdikleri oylarla milletin geleceği, vatanın selameti, devletin bekası, şanlı bayrağın kıyamete kadar bu topraklarda dalgalanması için çalıştıklarını belirtti.

Arif Nihat Asya'nın "Dua" şiirini okuyarak sahneden ayrılan Pektaş'a vatandaşlar "Amin" diyerek karşılık verdi.

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse ise bu zaferin Türk milletinin olduğunu vurgulayarak, Gümüşhane'nin evet oylarında 4'üncü önde gelen il olduğunu bildirdi. Kampanya sürecince gösterdikleri azim ve kararlılık dolayısıyla AK Parti ve MHP'lilere teşekkür eden Köse, birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül ve Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de alandakileri selamlayarak vatandaşlara kampanya sürecince gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

-Artvin

Halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre sandıktan yüzde 53 "Hayır", yüzde 47 "Evet" çıkan Artvin'de, Türkiye genelindeki "Evet" oylarının fazla olması dolayısıyla kutlama yapıldı.

Yaklaşık 300 kişilik grup Artvin Belediyesi önünde toplanarak ellerindeki Türk bayraklarıyla horon tepti ve zafer şarkıları söyledi.

Burada konuşma yapan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, halk oylamasının "Evet" ile sonuçlanmasının, büyük Türkiye’nin kuruluşunun ilk adımı olduğunu vurguladı.

Bundan sonra bütün seçimlerde hedeflerinin en az yüzde 51 olduğunu kaydeden Kocatepe, bu halk oylamasının, büyük zaferlerin kazanılması adına bir dönüm noktası bulunduğunu dile getirdi.

Kocatepe, şunları söyledi:

“Dünya ve Türk tarihini incelediğinizde büyük zaferler kıl payı ile olur. İşte bunu siz başardınız. Cumhurbaşkanımızı yüzde 51,26 ile seçmiştik. Şimdiki sayı ile aşağı yukarı aynıyız. Bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Siyasette bizimle yarışan arkadaşlarımız CHP’lisi ve 'Hayır' diyen ne kadar parti varsa onlar bizim kardeşimizdir. Onların görüşü de muteberdir. Yüzde 49 halkımızın görüşü de muteberdir. Biz de aldık onu başımızın üstüne koyduk ama yüzde 51’e de artık herkesin saygı göstermesi gerek. Bu gece buraya gelenleri alnından öpüyorum. Bu milletimizin zaferidir."

AK Parti Artvin İl Başkanı Erkan Balta da konuşmasında, Türkiye’nin, geleceğine sahip çıkma adına önemli bir değişime imza attığını söyledi.

Balta, “Milletimiz ülkenin geleceği için önemli bir müdür vurdu. Bu mührün sahibi milletimize teşekkür ediyorum. Bu büyük bir zaferdir. Millete layık olan bir sistem için bu sandığı sizlerin önüne getirdik. Bunca karalamalara, hilelere milletimiz aldanmadı, yanılmadı, hayırlı uğurlu olsun." dedi.