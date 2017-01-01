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Halk oylaması sonuçları kutlanıyor

16 Nisan 2017 Pazar, 23:14
Halk oylaması sonuçları kutlanıyor

ADANA (AA) - Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da toplanan vatandaşlar kutlama yaptı.

Adana'da resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliği oylamasında "evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla caddelere çıktı. Araçlarına binen vatandaşlar müzik eşliğinde eşliğinde "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan attı.

Bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi.

- Hatay

Hatay'da AK Parti İl Teşkilatı önünde toplananlar, ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atarak halk oylaması sonucunu kutladı.

AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç, burada kurulan platformdan Hataylılara seslenerek alınan sonuç için teşekkür etti.

Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz akşamı milletin direnişinin gerçekleştiğini, o direnişin bugün de yükselişinin olduğu ifade eden Atıç, "Bugün birbirimize daha fazla sarıldığımız gündür. Bundan böyle 'Sen sağcısın, sen solcusun, sen şu ırktansın, bu mezheptensin' diye birbirimizi ötekileştireceğimiz bir Türkiye yok. Hangi mezhepten, siyasi görüşten olursa olsun artık kucaklaşma günüdür. Bugün hep beraber sevinme günüdür." dedi.

Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci de bir konuşma yaparak vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

- Osmaniye

Osmaniye'de resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplananlar, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı.

AK Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor, yaptığı konuşmada, referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre Türk halkının yeni hükümet sistemine olan güvenini göstermiş olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Halkımız nihayetinde yüzde 52 gibi bir oyla tercihini 'evet'ten yana kullandı ve bugün itibariyle referandumu yasalaştırmış oldu. Bu süreç kolay olmadı. Zor bir süreçten geçtik. 2 ay gibi bir süreçte kampanyalar yürütmeye çalıştık. Herkese ulaşmaya çalıştık. Değiştirilecek 18 maddenin memleketimiz, devletimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için nasıl önemli sonuçlar doğuracağını aktardık. Bugün itibariyle gayretlerimizin semeresini almış oluyoruz."

- Mersin

Mersin'de de resmi olmayan sonuçların açıklamasıyla birlikte AK Parti İl Başkanlığı önünde çok sayıda kişi toplandı.

Burada ellerindeki Türk bayraklarıyla sonucu kutlayanlar, araçlarıyla da konvoylar yaptı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, İl Başkanlığı önünde toplananlara yaptığı konuşmada, çok büyük zaferlere alışkın oldukları için yaklaşık yüzde 52'lik oyun kendilerini çok da memnun etmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin millet tarafından kabul gördüğünü dile getiren Ercik, "Bu meydanı dolduran bu asil milletten Başbakanımıza selam olsun. Cumhurbaşkanımıza, bundan sonra aynı zamanda Genel Başkanımıza selam olsun." dedi.

Kutlamaya AK Parti Mersin milletvekilleri Yılmaz Tezcan, Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşın ve çok sayıda partili katıldı.

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