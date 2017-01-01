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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Harran'da "evet" coşkusu

16 Nisan 2017 Pazar, 23:15

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasında Harran'ın yüzde 96,83 ile Türkiye'de en fazla "evet" oyunun çıktığı ilçe olduğunu söyledi.

Özyavuz, yaptığı açıklamada, Harran'ın Türk, Arap ve Kürt seçmenlerin birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı önemli bir ilçe olduğunu belirtti.

Vatandaşların anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına yoğun katılım gösterdiğini vurgulayan Özyavuz, "İlçemizde yüzde 100 'evet' tercihi çıkması için yoğun çaba gösterdik. Söze gerek yok, Harran daha önce AK Parti'ye bağlılığını verdiği yüksek oy oranıyla göstermişti. Birlik ve beraberliğin öneminin farkında olan ilçemiz, Türkiye'ye ciddi bir mesaj verdi. Bu güzel birliktelik aynı şekilde ortak bir tavır olarak sandığa da yansıdı. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 96,83 ile Türkiye'de en fazla 'evet' oyu ilçemizden çıkmıştır. Desteklerinden dolayı ilçe halkımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplam 36 bin 332 seçmenin bulunduğu Harran'da 149 sandıkta 35 bin 222 oy kullanıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 34 bin 995 oy geçerli sayıldı, seçmenlerden 33 bin 886'sı "evet", bin 109'u ise "hayır"dan yana tercihini kullandı.

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