Halk oylamasının sonuçları kutlanıyor

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ANTALYA (AA) - Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur'da davullu zurnalı kutlamalar yapıldı.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, Ankara havasıyla oyun oynadı ve havai fişek gösterisini izledi.

Parti binası önünde ellerinde bayraklarla bekleyen kalabalık, kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasını izledi.

Kentin farklı noktalarında da konvoylar düzenlenerek, halk oylaması sonuçları kutlandı.

Serik ilçesi Çınaraltı Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, müzik eşliğinde kutlama yaptı.

- Isparta

AK Parti Isparta İl Başkanlığı önünde ellerinde bayraklarla bir araya gelen vatandaşlar, marş ve şarkılara eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin de bulunduğu kutlamalarda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ve AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, kutlama alanında vatandaşları selamladı.

Havai fişek gösterisinin de sunulduğu kutlamalarda, Başbakan Yıldırım'ın balkon konuşması da Belediye İşhanı'na kurulan ekrandan canlı olarak yayınlandı.

- Muğla

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde bayraklarla davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletin sözünü söylediğini, cumhuriyetin ve demokrasinin vazgeçilmezinin sandıklar olduğunu söyledi.

"Millet bir karar verdi, 'artık biz eski Türkiye'yi istemiyoruz' dedi." diye konuşan Öztürk, parti olarak 80 milyonun iktidarı olduklarını anlattı.

Bundan sonra daha güzel bir Türkiye olacağının altını çizen Nihat Öztürk, "80 milyonun kardeşliği tesis edilecek. 45 gün boyunca birçok yalan söylediler. 16 Nisan'dan sonra o yalanların hiçbirisini olmadığını bütün milletimiz hep birlikte şahitlik edecek. Biz cumhuriyeti yıkmaya değil, daha olumlu bir şekilde ayakta tutmaya geldik." dedi.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ise yoğun bir dönem geçirdiklerini, çıkan sonucun önemli olduğunu ifade etti.

Mete, "Budan sonra hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız. Avrupa'ya, dünyaya ders verdik." şeklinde konuştu.

Fethiye ilçesindeki vatandaşlar, Mustafa Kemal Bulvarı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.

AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, Türkiye’nin kazanımlarını kaybetmeden yoluna devam edeceğini söyledi.

Fethiye ve Bodrum ilçelerinde bayraklarla konvoylar düzenlendi.

- Burdur

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar da kutlama yaptı. Bazı vatandaşlar ise konvoyla şehir turu gerçekleştirdi.

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Türkiye'de demokrasinin kazanması için mücadele ettiklerini belirterek, demokrasinin gereği olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hayata geçirdiklerini söyledi.

Vatandaşları kucaklayacak bir sisteme geçileceğini vurgulayan Petek, "Bizde ayrımcılık yok. Kardeşlik, samimiyet ve bütün vatandaşlarımızı kucaklamak var." dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise Türkiye'nin çok zorluklar çektiğini ifade etti.

AK Parti Burdur İl Başkanı Süleyman Faki ve MHP Burdur İl Başkanı Hikmet Ökte de halk oylamasının sonucunda emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.