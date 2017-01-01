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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Giresun'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

16 Nisan 2017 Pazar, 23:21

GİRESUN (AA) - Giresun'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gedikkaya Mahallesi'nde yaşları 18'den küçük olduğu bildirilen iki grup arasında "kız meselesi" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.C.B, C.O.A. ve B.Ç, bıçakla yaralandı.

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gençlerden H.C.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

C.O.A. ve B.Ç'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

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