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Milli Savunma Bakanı Işık:

16 Nisan 2017 Pazar, 23:31

KOCAELİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bu başarının mimarı Türk milletidir. 'Hayır' verenin de 'evet' verenin de katkı sunduğu önemli bir başarıdır. Niye? Artık Türkiye hükümet sistemini değiştiriyor. Bundan sonra siyasetçi daha çok çalışacak. Yüzde 50'ye ulaşmak için daha büyük gayret gösterecek. Bundan sonra siyasetin dili yumuşayacak." dedi.

Işık, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı yakınında kurulan platformda yaptığı konuşmada, bugün demokrasi ve Türkiye'nin kazandığını söyledi.

Bugün Türkiye'nin demokratik olgunluğunu bir kez daha göstermesinin haklı kıvancını yaşadığını ifade eden Işık, sandığa giden, oyunu kullanan herkese teşekkür etti.

Işık, millete teşekkür ve şükran borçları olduğunu dile getirerek, "Türk demokrasisinin üzerinde spekülasyon yapanlar, bugün yine kaybetti. Türk demokrasisini ayıplı göstermeye çalışanlar bugün yine kaybeden tarafta yer aldı. Türk demokrasisini sorgulamak için bahane arayanlar, yine hayal kırıklığına uğradı. Ama Türkiye'ye güvenen, Türk halkının iradesine güvenen, beşeri manada halkın iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımayanlar bugün yine kazandı." şeklinde konuştu.

- "Halk artık hükümet sistem değiştirdi"

Bugünün Türkiye için önemli bir gün olduğunu anlatan Işık, Türk halkının özgür iradesiyle sandığa gittiğini bildirdi.

Işık, halkın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul ederek artık hükümet sistem değiştirdiğini vurguladı.

Platformun önünde bir kişinin "Ülkücüler sizinle gurur duyuyor." şeklindeki ifadesine Işık, "Biz de ülkücülerle gurur duyuyoruz." şeklinde cevap verdi.

Işık, bu vatana, ülkeye bağlı olan herkesle gurur duyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Nasıl bir başarının elde edildiğini aslında çok fark etmedik henüz. Yüzde 52'lik oy oranını bazıları 'Acaba mı?' diye yorumlamasın. Bu demokraside son derece önemlidir. Bakınız, çok değil 2-3 yıl önce Türkiye'de Başkanlık sistemine geçilsin mi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edilsin mi? diye yapılan bütün anketlerde 'evet' oranının ortalaması yüzde 30-35 arasındaydı. Bugün bu akşam sandıklar açıldığında gördük ki, bu oran yüzde 51 kusure çıktı, yani yuvarlak olarak yüzde 52."

Elde edilen bu başarıyla gurur duyulması gerektiğini dile getiren Işık, bu başarının mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve "evet" oyu için destek veren herkes olduğunu söyledi.

Işık, "Bu başarının gerçekten mimarı Türk milletidir." diyerek, şöyle konuştu:

" 'Hayır' verenin de 'evet' verenin de katkı sunduğu önemli bir başarıdır. Niye? Artık Türkiye hükümet sistemini değiştiriyor. Bundan sonra siyasetçi daha çok çalışacak. Yüzde 50'ye ulaşmak için daha büyük gayret gösterecek. Bundan sonra siyasetin dili yumuşayacak. Bundan sonra siyasetçi daha kucaklayıcı olacak. Daha kapsayıcı olacak. Ötekileştiren, ayrıştıran siyaset söylemi yerini daha birleştiren daha kucaklayan bir siyaset söylemine bırakacak. Artık Türkiye demokrasisini bu akşam itibariyle daha da kökleştirmiş olacak."

Yeni sistemle Türkiye'nin istikrarını sandıkta sağlayacağına işaret eden Işık, çift başlılığı ortadan kaldırarak yoluna emin adımlarla devam edeceğini kaydetti.

Işık, Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili değişikliğin kabul edildiğini belirterek, "Bu önemli bir değişikliktir. Bu değişikliğin kabul edilmesiyle ortaya çıkan sonuç, siyasetin alternatifinin yine siyaset olduğunu ortaya çıkardı. Vesayet heveslilerinin bir kez daha hevesi kursağında kaldı. Onun için yarın sabahtan itibaren ister 'evet' vermiş olsun, ister 'hayır' vermiş olsun birbirimizle kucaklaşıp bu ülke için bu millet için gençlerimizin çocuklarımızın geleceği için birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gençlerin "Başkan Recep Tayyip Erdoğan" şeklindeki sloganına Işık, "Gençler, Başkan değil Cumhurbaşkanı, sistemimizin adı Cumhurbaşkanlığı." karşılığını verdi.

Işık, Kocaeli'nin yüzde 56,7 oyla anayasa değişikliğine destek verdiğini anlatarak, Kocaeli'de sandığa giderek tercihini yapanlara, kampanya döneminde çalışan AK Parti teşkilatına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Bakan Işık, vatandaşlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın açıklamasını izledi.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Zeki Aygün, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve vatandaşlar katıldı.

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