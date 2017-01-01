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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

16 Nisan 2017 Pazar, 23:38

BURSA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, anayasa değişikliği halk oylamasından kesin olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasına ilişkin, "Milletimizin, geleceğiyle ilgili verdiği bu karar, milletimize hayırlı olsun. Tabii 'hayır' diyen kardeşlerimiz de bu milletin, ülkenin yarınlarını en az 'evet' diyenler kadar düşünüyor. 'Evet' diyenler kadar bu ülkenin yarınlarının da daha iyi ve güzel olmasını istiyorlar." dedi.

Müezzinoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, referanduma giden yolda 80 milyonun sağduyusuna, vicdanına ve akli iradesine değer verdiklerini ve saygı duyduklarını söyledi.

Bu akşam yaklaşık 50 milyondan fazla seçmenin oyuyla milli irade ve demokrasinin güçlendiğini dile getiren Müezzinoğlu, "Milli irade ve demokrasinin güçlenmesi adına 25 milyondan fazla seçmenin 'evet' oylarıyla bundan sonraki dönemde sistem değişikliğine karar verdik." diye konuştu.

- "Milletimize teşekkür ediyoruz"

AK Parti'nin hizmette olduğu yıllar boyunca millete bedel ödetilmek istenilen hangi tür oyun, engel varsa bunları bozacak hamleler yaptığını anlatan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Gücü yettiğinde bunu kendi gücüyle yaptı, gücü yetmediğinde de milletine gitti ve milletin iradesiyle sonuçları tayin etti. Bu anlamda 3. referandumu, AK Parti'nin öncülüğünde, MHP'nin de desteğiyle milletin önüne getirdik. Bu anlamda milletimize teşekkür ediyoruz. Milletimizin, geleceğiyle ilgili verdiği bu karar, milletimize hayırlı olsun. Tabii 'hayır' diyen kardeşlerimiz de bu milletin, ülkenin yarınlarını en az 'evet' diyenler kadar düşünüyor. 'Evet' diyenler kadar bu ülkenin yarınlarının da daha iyi ve güzel olmasını istiyorlar. Muhtemelen bizim yeterli anlatma sorunumuz veya onların farklı değerlendirmeleri neticesi bir kısım vatandaşımız 'hayır' dedi. Zaten demokrasinin güzelliği de burada. Özelikle 'evet' diyen milletimize ve bu 'evet'i milletin önüne getiren AK Parti kadrolarına düşen görev ve sorumluluk, tek bir 'evet' vereni yarınlarda 'keşke' dedirtmemek, milyonlarca 'hayır' diyen kardeşimizi de bir iki yıl sonra 'Keşke ben de evet deseymişim' diyecek, onların da yarınlarını bugünden daha iyi yapacak, siyasetin huzurunu, dinamiklerini, saygınlığını gözlemleyecekleri bir sürece vesile olmasını Rabb'im nasip etsin."

- "Türkiye'nin yarınları daha güçlü olacak"

Müezzinoğlu, Türk milletinin büyük hayalleri olduğunu belirterek, "Hedeflerimiz var, dönülmez bütünlüğümüze sahip çıkıp bu ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe taşımayı inşallah birlikte başaracağız. Bu başarı da onların da mutlaka katkıları olacaktır. Bizzat onların gönül destekleriyle inanıyorum ki Türkiye'nin yarınları bundan daha güçlü, istikrarlı, milletin yarınlara umudu daha çok artmış olarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Hayır diyen kardeşlerimiz de üzülmesin, yarınlar onlar için de sevinçli olacaktır." diyen Müezzioğlu, Türkiye'nin geleceğe dair güçlü başarılarla yürüyeceğini, bu başarılardan herkesin mutlu olacağını ve huzur duyacağını sözlerine ekledi.

- "Bu millet, düşmanlarına dersini verdi"

AK Parti Bursa İl Başkanlığı yanındaki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalığa da seslenen Bakan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Bu büyük millet, bu milletin düşmanlarına her zaman olduğu gibi bugün de yine dersini verdi. Rabb'im bu büyük milletin birlik ve beraberliğini bozmasın. Bundan sonra artık hangi siyasi görüşte olursa olsun önce 'millet, halk' diyecek. Milletin gözünün içine bakacak ve milletin yarınlarını bugünden daha değerli yapmak zorunda olacak. O nedenle 'hayır' diyen kardeşlerim de şunu bilsinler ki onlar da kazandı, onlar da kazanacak."

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