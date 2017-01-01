BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin siyasi istikrarla birlikte güçlü ekonomi için de tercihini yaptığını, belirsizliklerin sona erdiğini, artık yeni reformlara odaklanmak gerektiğini belirtti.

Burkay, yazılı açıklamasında, anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarını değerlendirdi.

Halkın güçlü bir siyasi iktidar ve ekonomi için kararını verdiğini belirten İbrahim Burkay, "Demokratik ve siyasi kazanımlarımız arttıkça, ekonomik kazanımlarımız da artacaktır. Türkiye'nin hedeflerine artık daha kararlı adımlarla yürüyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 1960'dan bu yana 26 hükümet değişikliği yaşandığını hatırlatan Burkay, koalisyon hükümetleriyle ortaya çıkan siyasi ve ekonomik krizlerin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile tarihe karışacağını aktardı.

İbrahim Burkay, Türk halkının anayasa değişiklik kararının ülke üzerinde oynanmak istenen oyunlara ve engellemelere de cevap niteliği taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye siyasi istikrarla birlikte güçlü ekonomi için de tercihini yaptı. Belirsizlikler sona erdi, artık yeni reformlara odaklanmalıyız. Ülkemiz, geleceğini ancak kendi kararlarıyla tayin etme hakkına sahip oldu. Belirsizlikler ortadan kalktı. Anayasa, daha demokratik ve etkin bir yapıya kavuştu. İstikrar güvenin, güven ise yeni yatırımların ve ekonomideki büyümenin yolunu açacak. Karar mekanizmasının hızlı işlediği, yapısal reformların hayata geçirileceği yeni bir süreç başladı. Bizler de Bursa iş dünyası olarak, 'Zaferin cephanesi üretimdir' anlayışı ile Türkiye için çalışmaya ve üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz."