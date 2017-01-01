17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay:

16 Nisan 2017 Pazar, 23:43

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin siyasi istikrarla birlikte güçlü ekonomi için de tercihini yaptığını, belirsizliklerin sona erdiğini, artık yeni reformlara odaklanmak gerektiğini belirtti.

Burkay, yazılı açıklamasında, anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarını değerlendirdi.

Halkın güçlü bir siyasi iktidar ve ekonomi için kararını verdiğini belirten İbrahim Burkay, "Demokratik ve siyasi kazanımlarımız arttıkça, ekonomik kazanımlarımız da artacaktır. Türkiye'nin hedeflerine artık daha kararlı adımlarla yürüyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 1960'dan bu yana 26 hükümet değişikliği yaşandığını hatırlatan Burkay, koalisyon hükümetleriyle ortaya çıkan siyasi ve ekonomik krizlerin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile tarihe karışacağını aktardı.

İbrahim Burkay, Türk halkının anayasa değişiklik kararının ülke üzerinde oynanmak istenen oyunlara ve engellemelere de cevap niteliği taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye siyasi istikrarla birlikte güçlü ekonomi için de tercihini yaptı. Belirsizlikler sona erdi, artık yeni reformlara odaklanmalıyız. Ülkemiz, geleceğini ancak kendi kararlarıyla tayin etme hakkına sahip oldu. Belirsizlikler ortadan kalktı. Anayasa, daha demokratik ve etkin bir yapıya kavuştu. İstikrar güvenin, güven ise yeni yatırımların ve ekonomideki büyümenin yolunu açacak. Karar mekanizmasının hızlı işlediği, yapısal reformların hayata geçirileceği yeni bir süreç başladı. Bizler de Bursa iş dünyası olarak, 'Zaferin cephanesi üretimdir' anlayışı ile Türkiye için çalışmaya ve üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

İLGİLİ HABERLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Karşılaştırmalı analiz: Bursa
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: BURSA
Karşılaştırmalı analiz: Bilecik
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: BİLECİK

Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Otomobilin çarptığı elektrik direği yayaların üzerine devrildi
YEREL

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ELEKTRİK DİREĞİ YAYALARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

DERLEME - Anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasında yurt genelindeki seçim güvenliğine ilişkin haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA
YEREL

DERLEME - ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ HALK OYLAMASINDA YURT GENELİNDEKİ SEÇİM GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HABERLERİMİZİ DERLEYEREK YAYIMLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA AA
Bakan Müezzinoğlu oyunu Bursa'da kullandı
YEREL

BAKAN MÜEZZİNOĞLU OYUNU BURSA'DA KULLANDI
Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL

BURSA'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
Edebali oyunu kullandı
YEREL

EDEBALİ OYUNU KULLANDI
Başkan Bozbey oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN BOZBEY OYUNU KULLANDI
Başkan Dündar oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN DÜNDAR OYUNU KULLANDI
Eski İçişleri Bakanı Ala, oyunu kullandı
YEREL

ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI ALA, OYUNU KULLANDI
Başkan Aktaş, oyunu Rabia işaretiyle kullandı
YEREL

BAŞKAN AKTAŞ, OYUNU RABİA İŞARETİYLE KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Bursaspor, şampiyon voleybolcuları kutladı
YEREL

BURSASPOR, ŞAMPİYON VOLEYBOLCULARI KUTLADI
Bursa'da Vali Küçük ve Başkan Altepe oylarını kullandı
YEREL

BURSA'DA VALİ KÜÇÜK VE BAŞKAN ALTEPE OYLARINI KULLANDI
Bursa'da oy kullanmaya başlandı
YEREL

BURSA'DA OY KULLANMAYA BAŞLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

'HAVUZ BAŞINDAYIM'

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Flaşlar patladı, umursamadı
  • 4 Türkiye güzeli seçilmişti! Son hali görenleri şaşırtıyor...