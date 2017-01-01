Halk oylaması sonuçları kutlanıyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - Sakarya, Zonguldak, Kocaeli, Bolu ve Bartın'da vatandaşlar, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasını kutladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Sakarya'da vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, "evet" yazılı flamalar ve meşalelerle Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Çalan müzik eşliğinde eğlenen vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde slogan attı, meydan çevresindeki sürücüler de korna çalarak kutlamaya destek verdi.

Meydanda halka seslenen AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, vefakar ve cefakar Sakaryalılarla bugün milletin bayramını kutladıklarını söyledi.

Türkiye'nin bu kararla önünü çok daha aydınlık günlere mesafe katedecek şekilde açtığını vurgulayan Uncuoğlu, "Bu karar çıkmasın diye milletin kanaatine, gönlüne kumpas kurmaya çalışanlara, milletin canını sıkanlara, aklını çelmeye çalışanlara, bu millet öyle güçlü cevap verdi ki, Allah'ın izniyle bu cevap 2024'te de 2034'te de 2071'de de daha güçlenerek, haykırarak devam edecek." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da Sakarya'nın yine milletine ve devletine en güçlü desteği veren illerin başında geldiğini söyledi.

Hemşehrilerinin kendilerini mahcup etmeyerek Ankara'ya en güçlü desteği verdiğini ifade eden Toçoğlu, "Bu destek sadece seçimler için değil, milletin geleceği için verilen destektir. İnşallah biz de bundan sonra bize verdiğiniz bu desteğe layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi aydınlık günler bekliyor. İnşallah beraberce bu aydınlık günleri göreceğiz." ifadelerini kullandı.





- Zonguldak

Zonguldak'ta da vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplandı.

Davul zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulunan vatandaşlar,"Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Kutlamalara AK Parti Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, İl Başkanı Zeki Tosun ve vatandaşlar katıldı.





- Kocaeli

Kocaeli'de de vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları, "evet" yazılı flamalar ve meşalelerle AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplandı.

Burada kurulan dev ekranda referandum sonuçlarını ve Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmasını takip eden partililer, “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından havai fişek gösterisi düzenlendi.

Bazı vatandaşlar ise araçlarıyla kent merkezinde "sevinç turu" attı.





- Bolu

Bolu'da ellerindeki Türk bayraklarıyla Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından meydanda kurulan seçim tırının üzerinde bulunan dev ekrandan seçim sonuçlarını takip etti.

Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından çalınan müzikler eşliğinde kutlama yapmaya başlayan vatandaşlar, havai fişek gösterisini izledi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, burada yaptığı konuşmada, Bolululara teşekkür ederek, "Yeminimiz vardı, yemin etmiştik. And içmiştik. Demiştik ki, 'Koca reis seni başkan yapacağız.' Bolu üzerine düşen görevi layıkıyla hakkıyla yerine getirdi." ifadesini kullandı.

Meydanda toplanan vatandaşlar Doğanay'ın konuşmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım'ı AK Parti Genel Merkezinde yaptığı konuşmayı kurulan dev ekrandan izledi.





- Bartın

Bartın’da ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar, “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları ile kent merkezinde yürüdü.

Davut Fırıncıoğlu Caddesi, Yukarı Çarşı, Tersane Caddesi ve Asma Caddesi üzerinden yaklaşık 1 saat yürüyen vatandaşlar Cumhuriyet Meydanında Davul zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu.

Havai fişek gösterisi de yapılan meydanda AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve İl Başkanı Hüseyin Manav, vatandaşlara hitap etti.

Tunç, 16 Nisan'ın bir demokrasi bayramı olarak tarihe geçtiğini söyleyerek, "Bayramınız kutlu olsun." dedi.

Bazı vatandaşların da ellerinde Türk bayraklarıyla klakson çalarak araçlarıyla "sevinç turu" attığı görüldü.