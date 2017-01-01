17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anayasa değişikliği halk oylaması

16 Nisan 2017 Pazar, 23:55
Anayasa değişikliği halk oylaması

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "İstediğimiz sonuç evetti ve bu gerçekleşti." dedi.

Akçay, partisinin Manisa İl Başkanlığında, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sonuçlarını değerlendirdi.

Referandumda milli iradenin tecelli ettiğini belirten Akçay, yüzde 51'den fazla "evet" oyuyla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini söyledi.

"Bundan sonra Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile hükümet reformunu gerçekleştirmiş olacaktır." ifadesini kullanan Akçay, şöyle devam etti:

"Öncelikle bu sonucun Manisa'mıza, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstediğimiz sonuç evetti ve bu gerçekleşti. Kampanyayı yürüten bütün arkadaşlarımıza, başta MHP olmak üzere siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli referandum çağrısında 'Millete gidelim, milletimiz karar versin. Milletimiz ne derse o olsun' demişti. Hakikaten milletimiz ne dediyse o oldu. Bundan sonra da o olacak. Bu 18 maddelik anayasa değişikliğinden sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti daha da güçlenecek."

Bu sonucun ardından, milli ve üniter devletin, daha güçlü şekilde milletin hizmetinde olacağına işaret eden Akçay, "Bütün milletimiz görecektir ki parlamentomuz ve milletvekillerimiz çok daha etkili hizmetler yapacaklardır. Yasama, yürütme ve yargı kendi aralarında uzlaşı içerisinde olacaktır." diye konuştu.

- Manisa'da alınan sonuç

Manisa'da "evet" kararı beklediklerini ancak çıkan "hayır" sonucuna da saygılı olduklarını bildiren Akçay, "Bunun analizini önümüzdeki günlerde yapacağız. Her seçimi ve referandumu kendi içinde değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Milletvekili genel seçimlerinde alınan sonuç ile bu referandum sonucunu mukayese etmek, kesinlikle hata olur." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, gazetecilerin "CHP'nin itirazını" sormaları üzerine, "Bu tartışmasız bir sonuçtur. Milli irade bu şekilde tecelli etmiştir. CHP'nin bilinen huyu ilk dakikalarda nüksetmeye başladı. 'Acaba neresinden mazeret üretiriz'in içerisine girmelerini sağlıklı bulmam. CHP bu huyunu devam ettirirse, milli iradeye saygısızlık sayarız." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Karşılaştırmalı analiz: Manisa
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: MANİSA
Manisa'da oylar seçim kurullarına gelmeye başladı
YEREL

MANİSA'DA OYLAR SEÇİM KURULLARINA GELMEYE BAŞLADI
90'lık Ümmü nine oyunu 16.55'te kullandı
YEREL

90'LIK ÜMMÜ NİNE OYUNU 16.55'TE KULLANDI
12 seçmenin oy kullanma işleminin 12 dakika sürmesi
YEREL

12 SEÇMENİN OY KULLANMA İŞLEMİNİN 12 DAKİKA SÜRMESİ
Milletvekili Nurlu ve Başkan Kayda oyunu kullandı
YEREL

MİLLETVEKİLİ NURLU VE BAŞKAN KAYDA OYUNU KULLANDI
113 yaşındaki Ayşe Nine sandık başında
YEREL

113 YAŞINDAKİ AYŞE NİNE SANDIK BAŞINDA
Başkan Ergün oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN ERGÜN OYUNU KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA

Kesintisiz su için enerji hatları yenilendi
YEREL

KESİNTİSİZ SU İÇİN ENERJİ HATLARI YENİLENDİ
Başkan Çerçi: &quot;Milletimize güveniyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ: "MİLLETİMİZE GÜVENİYORUZ"
Başkan Çelik, oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN ÇELİK, OYUNU KULLANDI
Minik piyanistlerden Başkan Kayda'ya konser daveti
YEREL

MİNİK PİYANİSTLERDEN BAŞKAN KAYDA'YA KONSER DAVETİ
700 yıllık tarih gün yüzüne çıkacak
YEREL

700 YILLIK TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA

Manisa'daki seçimlerde 5 bine yakın güvenlik görevlisi görev aldı
YEREL

MANİSA'DAKİ SEÇİMLERDE 5 BİNE YAKIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV ALDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

'HAVUZ BAŞINDAYIM'

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Flaşlar patladı, umursamadı
  • 4 Türkiye güzeli seçilmişti! Son hali görenleri şaşırtıyor...