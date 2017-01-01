Halk oylaması sonuçları kutlanıyor

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KARABÜK (AA) - Karabüklüler, anayasa değişikliğine ilişkin yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından kutlama yaptı.

Ellerinde Türk bayrakları, "evet" yazılı flama ve meşalelerle Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde eğlendi, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, burada yaptığı konuşmada, halk oylaması sonuçlarından dolayı birtakım endişe duyanların, Türkiye'de her seçim ve referandumun, hakimin gözetim ve denetiminde yapıldığını ve her türlü şaibeden uzak olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.





- "Hiçbir yanlışın peşinde olmadık"

Bugün yapılan halk oylamasının da hiçbir endişeye, soru işaretine yol açmayacak şekilde, güven içerisinde, dürüstçe yapıldığını belirten Şahin, şunları söyledi:

"Herkes milletimizin ortaya koyduğu bu iradeye saygı duymalı ve şapka çıkartmalıdır. Türkiye çok referandum yaşadı. Bizim dönemimizde de iki referandum yaşandı. Ama hiçbir referandum, halk oylaması öncesi tansiyon bu kadar yükseltilmemişti. Milletimiz kara propagandaya bu kadar muhatap edilmemişti. Ama bütün bunlara rağmen milletimiz geleceği gördü, Türkiye'nin bu sistemle sıçrama yapacağını gördü ve anladı, bu anayasa değişikliğini kabul etti. Karabük'te Türkiye'de 'hayır' oyu kullanan vatandaşlarımız, çok yakın bir zamanda, anayasa değişikliği uygulanmaya başlandığında Türkiye'ye neler kazandıracağını göreceksiniz ve diyeceksiniz ki bir gün, 'Keşke biz de 16 Nisan'da 'evet' deseydik.' Bunu şimdiden görür gibiyim. Çünkü hiçbir yanlışın peşinde olmadık."





- "Türkiye'nin önü açılmıştır"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan da "Anadolu insanımız, Anadolu'da yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesini, zaferini kazanmıştır. Zaferimiz hayırlı olsun. Bugün anayasa değişikliği oylamasında milletimiz sağduyudan yana olmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' demiştir. Bugün bu zaferle Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Çünkü yıllardır sıkıntı çektiğimiz parlamenter sistemin, vesayet sisteminin tıkanıklıkları artık geride kalmıştır. O darbe, vesayet dönemleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile geride kalmış, Türkiye'nin önü açılmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal da bu sistemin özünün 50+1'e dayandığını ifade etti.

Alınan "evet" oranının yeterli olduğunu vurgulayan Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir seçim yapıyor olsaydık, partiler yüzde 15, 25, 35 gibi oylar alacak ve hükümetin ne zaman kurulacağını asla bilemeyecektik. Bugün seçim olmuş olsaydı kafamızda onlarca hükümet modeli olacaktı ve aylarca süren pazarlıklar tartışmalar ama sonuç alamayacaktık. 94 yıldır kaos üreten, kardeşleri birbirine düşüren, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kavga çıkartan koalisyonlar bitmiştir."

AK Parti, MHP ve BBP il başkanlarının da konuşma yaptığı Kent Meydanı'nda, havai fişek gösterisi gerçekleştirildi, bazı sürücüler korna çalarak kutlamaya destek verdi.



