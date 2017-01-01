Halk oylaması sonuçları kutlanıyor

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AĞRI (AA) - Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, Türkiye genelinde resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan "evet" çıkmasının ardından Ağrılılar kutlama yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından kentte vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Dörtyol Kavşağı'nda toplandı.

Bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi.

Vatandaşlar, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan" sloganları ile Cumhuriyet Caddesi'nden Merkez Cami önüne kadar yürüdü.

AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca ise milletvekili ve teşkilatla birlikte büyük bir çaba ortaya koyduklarını söyledi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ise geçen seçimlere göre grafiğin sürekli yükseldiğini belirtti.

AK Parti ailesi olarak herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini vurgulayan Gökçe, "Ağrı özlem duyduğu tabloya bugün kavuşmuştur. 90 yıllık kötü sistem, ülkenin önündeki engel bugün ortadan kaldırılmıştır. Bu hastalıklı sistemden Türkiye kurtuldu.Artık Türkiye'yi büyük hedefler beklemektedir." dedi.







