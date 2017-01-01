Halk oylamasının sonuçları kutlanıyor

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IĞDIR (AA) - Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, Türkiye genelinde resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan "evet" çıkmasının ardından Iğdırlılar kutlama yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından kentte vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplandı.

Sevinç gösterisinde bulunan bazı vatandaşlar, bayraklarla donattıkları araçları ile şehir turu attı.

Vatandaşlar ve partililer davul zurna eşliğine halay çekerek, halk oylaması sonuçlarını doyasıya kutladı.

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, tarihi bir günü yaşadıklarını söyleyerek, "Ülkemizin, İslam aleminin ve dünya mazlumlarının gözü aydın olsun. Kutlu yürüyüşümüze sizlerle birlikte devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



